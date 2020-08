Belg die dood werd aangetroffen in auto in Frankrijk is Vlaamse notaris die verwikkeld was in oplichtingszaak

Rotselaar

De Belg die dinsdagmiddag omstreeks 16 uur dood in zijn auto werd aangetroffen in het Franse Mesnay is notaris Jan Denys uit Rotselaar. Volgens de advocaat van de familie stierf de zestiger zo goed als zeker een natuurlijke dood. De gewezen notaris geraakte vorig jaar nog verwikkeld in een gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel met de aan- en verkoop van huizen.