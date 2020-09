Basisschool Het Nest zit in nieuw jasje KAR

01 september 2020

18u22 0 Rotselaar Basisschool Het Nest in Wezemaal steekt helemaal in het nieuw. De afgelopen drie jaar investeerde de gemeente Rotselaar een half miljoen euro in de make-over van het schoolgebouw en haar infrastructuur.

De leerlingen wreven op de eerste schooldag hun ogen uit in hun schooltje dat een serieuze make-over kreeg. De klassen kregen nieuwe led-schermen en in de kleuterklassen kwamen er vernieuwde mezzanines in de speelhoeken. “We zijn enorm blij met deze vernieuwingen. Ze zorgen ervoor dat we in onze school kunnen leren, spelen en lesgeven in een aangename omgeving”, zegt directeur Evy Buelens. “En dat is nog niet alles: de school kreeg bovendien een modern audiosysteem, de kleuterlokalen hebben energiezuinige ledverlichting, brandveilige gordijnen en enkele lokalen aan de zonnige kant kregen airconditioning. Met de warme lentes van tegenwoordig zal dit enorm geapprecieerd worden door de leerkrachten en de leerlingen”, weet de directeur.

Ook werden de gebouwen aangepast aan de nieuwe brandveiligheidsnormen en werd de elektriciteit vernieuwd. De sportzaal werd toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en het sanitair volledig vernieuwd. Aan de buitenmuur van de sportzaal hangt nu ook een AED-toestel. “Het toestel is bevestigd aan de straatzijde van de sportzaal waardoor het voor iedereen in Wezemaal centrum toegankelijk is”, zegt onderwijsschepen Nele Demuynck (CD&V). De sportzaal van de basisschool wordt na de schooluren intensief gebruikt door vele verenigingen uit Rotselaar. Zowel de leerlingen als de verenigingen kunnen vanaf dit schooljaar sporten in een volledig vernieuwde sportzaal met nieuw sportmateriaal dat netjes opgeborgen kan worden in een afsluitbare opbergruimte. “We plaatsten eveneens een digitale toegangscontrole aan de sportzaal zodat de toegang na de schooluren veel eenvoudiger wordt voor de verenigingen. Voor de vernieuwing van de turnzaal ontving de gemeente een subsidie van 100.000 euro van de Vlaamse Overheid”, besluit de schepen. De speelplaats werd ook onder handen genomen. Naast speeltipi’s komt er in het najaar nog een tweede speeltoestel. Voor de aankoop van de tipi’s ontving de gemeente een subsidie van 18.000 euro.