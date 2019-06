Bakkerij Van Praet neemt bakkerij Nijs na 101 jaar over Op 10 september opent Van Praet zijn tweede winkel EDLL

12u00 0 Rotselaar Bakkerij Nijs uit Betekom stopt er mee na 101 jaar. De naam wordt dus niet verder gezet. Bakkerij Van Praet uit Rotselaar, die een tweede winkel wou openen, neemt de zaak over.

Vier generaties lang werd bakkerij Nijs uit Betekom doorgegeven van vader op zoon, goed voor zo'n 101 jaar. Omdat er na 24 jaar voor Kris Nijs (51) en Ingrid Janssens (51) geen opvolging mogelijk was binnen de familie laat het koppel de zaak over. “Ik wil me meer toespitsen op het onderwijs en mijn ervaring doorgeven”, klinkt het bij Kris. Vanaf september zal hij opleidingen geven aan jonge bakkers in het Syntra in Haasrode.

Geert Van Praet (37) en Ann Bosmans (39) zorgen met plezier voor de opvolging van de bakkerij. “Wij waren sowieso al aan het uitkijken naar een nieuwe locatie om een tweede winkel open te doen gezien de gewijzigde verkeerssituatie in de Schoolstraat. De straat is nu éénrichting geworden. De gemeente plant ook werken op de steenweg tussen Gelrode en Rotselaar en die straat gaat dus voor een aantal jaren open gebroken worden”, zegt bakker Van Praet. Ze willen ervoor zorgen dat onderneming blijft bestaan en verder groeit.

Opnieuw een warme bakkerij

Kris zal zijn kennis en ervaring doorgeven aan Geert. Zo zullen de koekjestaarten, die al 101 jaar een vaste waarde zijn in bakkerij Nijs, blijven bestaan. “De continuïteit in de typische huisbereidingen willen we zeker behouden, ook naar de klanten toe”, zegt de nieuwe uitbater Geert. “Het is de bedoeling dat de smaak zoals klanten die van ons kennen, behouden blijft. Wij wouden echt dat het een warme bakker bleef”, aldus bakker Nijs. De nieuwe bakkerij Van Praet zal ook extra inspelen op lactosevrij brood, sandwichen en pistolets.

Ingrid blijft nog wel meedraaien in de vernieuwde bakkerij Van Praet. “Samen met Martine, die ook in de winkel werkt, werken wij als een goede geoliede machine. Dat kunnen we nog wel even verder doen”, aldus Ingrid. Vaste klanten zullen vrouw Nijs dus zeker nog terugzien.

Bakkerij Van Praet opende in 2016 de deuren in Rotselaar en dat was meteen een schot in de roos. “We willen graag groeien en verder uitbreiden. We zijn dan ook enorm blij dat we dit kunnen doen door de zaak van bakkerij Nijs over te nemen want zij zijn toch wel een gevestigde waarde in Betekom”, aldus het koppel uit Rotselaar.

Ingrid en Kris stoppen ermee op 28 augustus en Geert en Ann openen de nieuwe bakkerij Van Praet op 10 september.