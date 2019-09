Alweer een nieuwe handelszaak in Rotselaar: schoonheidssalon Beauté opent de deuren EDLL

03 september 2019

17u58 0 Rotselaar De tweede handelszaak op de oude Java-site in Wezemaal is een feit. De Rotselaarse Lize Gorgon (23) heeft zonet haar eigen schoonheidssalon Beauté geopend.

Dat er nieuwe handelszaken komen naast de Delhaize in Wezemaal is ondertussen geweten. Twee weken geleden opende Studio Beau ELLE, een nieuwe kledingzaak voor dames, ook al de deuren. Nu is het tijd voor de jonge Rotselaarse onderneemster Lize Gorgon (23). Lize studeerde schoonheidsverzorging in het Heilighartinstituut in Kessel-Lo en nadien regentaat schoonheidszorg en haarzorg. Ze werkt al enkele jaren in de sector. Vandaag opent ze haar eigen schoonheidssalon Beauté in Rotselaar. “Ik kwam toevallig winkelen in de Delhaize en zag de nieuwe handelspanden. Ik wist meteen: oké, dit is het moment”, zegt Lize. “Het is echt een kinderdroom die uitkomt”, klinkt het nog bij de jonge onderneemster.

De behandelingen bij schoonheidssalon Beauté zijn heel uitgebreid. “Mensen kunnen hier terecht voor gelaatsverzorgingen en gelnagels, maar evenzeer voor pedicures, ontharingen en make-upadvies. Ik bied ook suikerwax aan dat 100% natuurlijk is en geschikt voor de meest gevoelige huid”, aldus Lize. De schoonheidsspecialiste zal in de toekomst ook starten met workshops gelaatsverzorging. Eind september volgt er nog een officiële opening. Meer informatie vind je op www.schoonheidssalon-beaute.be