Alfons en Maria vieren diamanten huwelijk

23 mei 2019

09u30 0

Alfons Uytterhoeven (87) en Maria Crabbé (83) zijn zestig jaar getrouwd. De gemeente Rotselaar zet hen in de bloemetjes.

Het koppel leerde elkaar kennen op de Vlaamse kermis in Wezemaal. “Alfons werkte bij de Boerenbond en mijn zusters ook. Op nieuwjaarsavond was ons eerste echte contact”, lacht Maria. Zowel Alfons als Maria werkten vroeger bij de Boerenbond. Nadat ze getrouwd waren, moest Maria stoppen met werken en deed ze verder het huishouden. Alfons werkte bijna 40 jaar bij de Boerenbond. Het koppel heeft drie kinderen, Gerda, Ingrid en Walter, alle drie geboren in de maand februari. Intussen kwamen daar nog vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen bij. Zoon Walter is tevens hun buurman en woont in het huis naast Alfons en Maria op de Kerkhofstraat in Rotselaar. Voortaan houdt het koppel zich bezig met tuinieren.