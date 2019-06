Al bijna een kwarteeuw tappen ze pintjes op Werchter brug: Jeugdhuis Floere Bloes en Tennis Wezemaal staan weer paraat: “Wij zijn vooral gekend voor de ambiance ná het festival” EDLL

27 juni 2019

14u48 1 Rotselaar Al bijna een kwarteeuw tappen de lokale verenigingen Floere Bloes en de Tennis van Wezemaal pintjes op Werchter brug. Een traditie die ze graag nog vele jaren willen verder zetten.

“De drankstanden van jeugdhuis Floere Bloes en de tennis van Wezemaal staan er zeker al sinds 1995”, weet voormalig Rotselaars burgemeester Dirk Claes. Bijna goed voor een kwarteeuw. Jeugdhuis Floere Bloes kan dit jaar rekenen op de steun van een 40-tal vrijwilligers. “Op de tap shift van vandaag staan er al bijna 30 verschillende namen”, zegt voorzitter Michiel Philippe (25). Wie niet kan slapen en al vroeg met een droge keel zit, kan elke festivaldag vanaf 8 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s nachts terecht aan de befaamde drankstand. “Wij zijn vooral gekend voor de ambiance na het festival”, klinkt het bij de leden. De eerste pintjes werden wel degelijk vanochtend om 8 uur getapt, zoals in 1995.

‘Tette Bloot’

Traditiegetrouw loopt ook dit jaar de actie ‘Tette Bloot’. “Als vrouwen hun borsten laten zien, krijgen ze een gratis consumptie. Ze mogen dat maximaal zes keer per dag doen. Dat gebeurt toch al jaren gemiddeld vijf keer per dag, maar vooral in de late uurtjes dan. Voor alle duidelijkheid: de actie geldt niet voor mannen”, aldus Michiel Philippe. Tegen de hittegolf heeft het jeugdhuis enkele extra schaduwplekken voorzien.

De tennis van Wezemaal kon dit jaar hun terras op Werchter brug uitbreiden. “Omdat het burenloket is verplaatst naar de hoofdingang, hebben we meer ruimte voor ons terras. We voorzien nu ook schaduwplekjes onder de boom”, zegt Patrick Vervoort (46), die al meer dan 10 jaar voorzitter is. Er zijn nu zitplaatsen voor een 70-tal personen. “Onze standen leven natuurlijk vooral ‘s nachts, maar nu met het mooie weer zal dat zeker overdag ook het geval zijn”, aldus Patrick.

Beide verenigingen hopen nog vele jaren pintjes te mogen tappen aan Werchter brug. “Het is de plaats waar ik en vele andere festivalgangers elke dag beginnen en eindigen”, aldus burgemeester Jelle Wouters.

Iets minder goed nieuws voor de trouwe fans van de drankstanden aan Werchter brug: de bierprijs is dit jaar verhoogd van 2,50 euro naar 2,70 euro per pint.