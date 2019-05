Acht maanden cel voor aanranding KAR

29 mei 2019

Een man is veroordeeld tot 8 maanden cel voor de aanranding van een andere volwassen man in Wezemaal. Tonny D. achtervolgde op 22 januari vorig jaar met zijn wagen het voertuig van het slachtoffer. Voorafgaand aan de feiten zou D. bewegingen met zijn geslachtsdeel en achterwerk hebben uitgevoerd. Het slachtoffer stapte naar de politie omdat D. hem bleef achtervolgen. D. was op de eerste zitting van zijn proces aanwezig maar stuurde daarna zijn kat. Ook bij de aangestelde deskundige daagde hij meermaals niet op. “Er is geen reden om het relaas van het slachtoffer in twijfel te trekken. De handelingen die de beklaagde zowel naar zijn geslachtsdeel als naar zijn achterwerk heeft uitgevoerd zijn duidelijk beschreven in de verklaring van de gedupeerde”, omschreef de rechter. Hij gaf D. een celstraf van 8 maanden. Hij wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.