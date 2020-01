91-jarige Frans Claes, ere-zaakvoerder van JAVA koffie en vader van voormalig burgemeester Dirk Claes, overleden EDLL

30 januari 2020

16u24 0 Rotselaar Triest nieuws van de gekende familie Claes uit Rotselaar. Frans Claes, vader van onder meer voormalig burgemeester Dirk Claes, is overleden. De ere-zaakvoerder van JAVA Koffie overleed afgelopen dinsdag in het UZ Gasthuisberg te Leuven. Frans werd 91 jaar. “Hij was specialist in gratis koffie uitdelen mét speculaas”, klinkt het.

Frans Claes, bekend in Wezemaal als de man die JAVA Koffie heeft grootgebracht, is op 91-jarige leeftijd overleden. Hij lag sinds 24 december in het UZ Gasthuisberg na een val. Frans was erg gekend en geliefd in het dorp. “Hij ging naar school in Namen en begon als paracommando bij het leger. Maar al snel ging hij zijn broer achterna en trouwde hij als jonge knaap met een dochter van Eduard Wuyts, de stichter van de JAVA in Wezemaal”, vertelt zijn zoon Dirk Claes.

Gratis koffie met speculaas

Na de oorlog in 1948 is Frans dan gestart bij JAVA. “Daar was hij een gekende handelsreiziger. Hij ging overal de klanten bezoeken en reed met zijn auto zo’n 60.000 kilometer per jaar. Mijn vader was ook zeer geliefd bij de jaarbeurs in Leuven omdat hij daar gratis koffie uitdeelde. Ook met Leuven kermis stond hij met een grote stand in de Bondgenotenlaan en deelde hij gratis koffie uit”, vertelt de voormalig burgemeester van Rotselaar. “Hij kon geweldig goed verkopen. Als hij koffie verkocht, ging dat gepaard met een échte show. Voor elke koffie een mop. Hij zorgde ervoor dat mensen goedgezind naar huis gingen. Zijn specialiteit? Gratis koffie met speculaas uitdelen”, aldus Dirk. “Door zijn inspanningen heeft hij de JAVA grootgebracht. Ze kennen hem overal”.

Hof ter Winge

Frans ging op zijn 65ste op pensioen, maar stoppen met werken, daar dacht hij toen nog niet aan. Als vader van vijf zonen hield Frans van voetballen, boogschietten en kaarten bij Boeres. “Naast al die koffie had mijn vader nog een groot levenswerk, namelijk de restauratie van Hof ter Winge. Dat was een oude boerderij van 1631 die hij volledig zelf heeft gerestaureerd en daar was hij trots op”, vertelt Dirk Claes nog.

Frans verbleef de laatste vier jaar in het Woonzorgcentrum de Lelie in Wezemaal. “Soms liep hij daar wel eens verloren, maar hij vond altijd zijn weg naar Boeres en dan bracht ik hem gewoon terug (lacht)”, aldus zijn zoon Dirk.

Zaterdag wordt er afscheid genomen van Frans in de parochiekerk in Wezemaal.