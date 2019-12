193.585 euro voor verbouwingswerken aan internaat Montfortcollege EDLL

24 december 2019

10u00 0 Rotselaar Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 193.585,14 euro in het Montfortcollege in Rotselaar. Het geld wordt gebruikt voor verbouwingswerken aan het internaat van de school.

Investeren in onderwijskwaliteit, betekent ook investeren in de kwaliteit van de schoolgebouwen. Dat is wat minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) ook met het Montfortcollege in Rotselaar gaat doen. Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) investeert hij maar liefst 193.585,14 euro in de Rotselaarse middelbare school. Dankzij die financiële steun kan het Montfortcollege renovatie- en verbouwingswerken laten uitvoeren aan het internaat. “De investering is zeer welkom, want hier is echt nood aan. De school doet fantastisch werk, maar kan deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Vlak voor Kerst is dit dus heel goed nieuws voor alle leerlingen, leerkrachten en de hele gemeente”, reageert Gunther Dereze, voorzitter van N-VA-Rotselaar.

In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode maar liefst een half miljard euro voor schoolgebouwen.