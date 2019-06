17 straten even zonder elektriciteit KAR

03 juni 2019

11u44 0

In de buurt van Hellicht in Rotselaar hebben enkele honderden gezinnen maandagochtend zonder elektriciteit gezeten. De panne deed zich voor omstreeks 9.11 uur, maar was na een uurtje al verholpen. Het ging om 17 straten waar de elektriciteit was uitgevallen. Tegen 10 uur loste netwerkbeheerder Fluvius het probleem op.