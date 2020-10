167 bestuurders te snel tijdens flitsmarathon KAR

12 oktober 2020

11u00 0 Rotselaar In de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) zijn tijdens de flitsmarathon van woensdag 167 bestuurders betrapt op overdreven snelheid.

Tijdens de nationale flitsmarathon controleerde de politiezone BRT 1.883 voertuigen. In Begijnendijk werd in drie straten een snelheidscontrole gehouden. Daar reden 62 van de 588 bestuurders te snel. In Rotselaar duwden 16 bestuurders van de 75 gecontroleerde voertuigen te hard het gaspedaal in. In Tremelo ten slotte werd het meest gecontroleerd. In twee straten werden er 89 overtredingen genoteerd op 1.220 voertuigen.