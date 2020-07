150 uur werkstraf voor heethoofd dat cafébezoekers meppen geeft KAR

20 juli 2020

16u03 0 Rotselaar Een 22-jarige man uit Rotselaar moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren voor agressie op café.

Philip B. ging vorig jaar op 25 januari op de vuist in café De Zijbeuk in Rotselaar. Hij had er een meningsverschil met een andere caféganger. Toen die de zaak verliet, kreeg hij twee vuistslagen van B. Twee mannen waren getuigen van de feiten. De rechtbank achtte de feiten daarom bewezen.

Op nieuwjaarsdag vorig jaar kreeg B. het op de Oude Markt in Leuven aan de stok met een bezoeker op het terras van café De Revue. Hij deelde er een stamp uit en bracht het slachtoffer ten val. Die liep daarbij een polsfractuur op. Een half uur later zocht B. opnieuw amok en gaf hij zonder aanleiding een vuistslag aan iemand op diezelfde Oude Markt. Omdat alles gefilmd werd door de bewakingscamera’s achtte de rechter ook dat feit bewezen.

Voor ogen van politie

Op 16 februari vorig jaar kon B. zich opnieuw niet beheersen. Voor café Ambiorix op de Oude Markt gaf hij voor de ogen van enkele politie-agenten een vuistslag aan een man. Toen de politie hem erover aansprak, ging de twintiger nogmaals door zijn dak. Een kopstoot in april vorig jaar achtte de rechtbank niet bewezen voor B.

“De beklaagde dient zijn leven op een positieve en opbouwende manier aan te pakken, waarbij stabiliteit omtrent zijn werksituatie belangrijk is”, stelde de rechter. Die legde B. een taakstraf van 150 uur op. Als hij die niet correct uitvoert, wacht alsnog een celstraf van acht maanden. De twintiger moet ook een boete van 400 euro betalen.