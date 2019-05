15-jarige fietser buiten levensgevaar na zware aanrijding ADPW EDLL

27 mei 2019

Op de kruising van de Terheidelaan, de Hellichtstraat en de Vakenstraat in Rotselaar is vanochtend omstreeks 8 uur een 15-jarige jongen zwaargewond geraakt na een aanrijding met een wagen. Dat gebeurde toen hij met zijn fiets de straat wilde oversteken, aan de Vakenstraat ter hoogte van de Terheidelaan. De wagen aan de ene zijde van de straat kon stoppen, maar de wagen aan de andere kant van de baan kon niet meer stoppen en reed de fietser aan.

“Een 15-jarige fietser werd op die plek aangereden door een voertuig. De fietser was even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken. Uit de bevindingen van de verkeersdeskundige is gebleken dat het voertuig aan een normale snelheid reed en dat de fietser overstak op een plaats waar dat niet mocht. De bestuurster werd verrast en kon de aanrijding niet meer vermijden”, bevestigt Leuvens parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De jongeman werd enkele tientallen meters meegenomen door het aanrijdend voertuig. Hij hield er een ernstige bloeding aan het hoofd aan over. Hij werd naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Mogelijks werd de vrouw die de jongen aanreed ook nog verblind door de zon.