14 Rotselaarse verenigingen zamelen tijdens Rock Werchter geld in voor o.a. speelpleinwerking in Roemenië EDLL

25 juni 2019

18u49 0 Rotselaar De standencluster van Rotselaarse verenigingen op Rock Werchter zamelt opnieuw geld in voor het Roemeniëcomité. Sinds 1990 zet de vzw uit Rotselaar zich in voor arme gezinnen in Roemenië. Met de opbrengsten van dit jaar willen ze o.a. de speelpleinwerking ter plaatse verder uitbouwen.

Links tegenover de hoofdingang vind je de standencluster van 14 Rotselaarse verenigingen. “Onder andere de voetbal van Rotselaar en Wezemaal, de mountainbike vrienden, het MLX-motorteam en de volleybalclub Kreg staan hier met een standje”, zegt voorzitter van de standencluster Kristof Vandenplas. De standencluster van Rotselaar heeft sinds drie jaar als enige cluster ook een toiletstand.

De opbrengsten tijdens Rock Werchter zijn voor de verenigingen, maar daarnaast leveren ze ook elk jaar een bijdrage aan het Roemeniëcomité. “De opbrengsten van de toiletbezoeken en de broodjeszaak zijn ten voordele van ons adoptiedorp in Roemenië. De gemeente heeft dat dorp officieel geadopteerd. Om het een beetje rendabel te houden geeft elke vereniging van hun opbrengsten een vast bedrag aan dit goede doel”, aldus voorzitter Kristof.

“We geven de armste gezinnen in onze adoptiedorpen voedselpakketten en medische ondersteuning. In de loop van het jaar zamelen we kinderkledij, schoenen en speelgoed in. Daarnaast zamelen we ook geld in voor het weeshuis. Dit jaar nemen we enkele computers en laptops mee en willen we de speelpleinwerking verder uitbreiden. We hopen na Rock Werchter hier toch weer een stapje verder mee te staan”, zegt Paul Van Brussel, penningmeester van het Roemeniëcomité.

De organisatoren van de standencluster van Rotselaar houden ook extra rekening met de hittegolf. “Dit jaar gaan we een constructie bouwen en zorgen voor zonwerende doeken boven de toiletten. Op die manier kunnen we toch een beetje voor verkoeling zorgen. Anders is het echt een sauna daar”, klinkt het nog bij Kristof.