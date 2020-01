124 bestuurders blazen negatief KAR

26 januari 2020

De politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft de resultaten van hun verkeersactie op woensdag 15 januari bekendgemaakt. Er werden 124 ademtesten afgenomen bij bestuurders. Iedereen blies daarbij ‘safe’. Er werd één positieve speekseltest inzake drugs in het verkeer afgenomen. De bestuurder zijn rijbewijs werd ingetrokken voor de duur van vijftien dagen. Daarnaast werden ook nog twee onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. De fietsers werden gecontroleerd op de goede werking van hun verlichting: van de 92 gecontroleerde fietsers was er eentje niet in orde.