103-jarige dokter Leempoels loopt marathon uit: “Wij klein en groot krijgen corona dood!” Kim Aerts

30 juni 2020

21u07 22 Rotselaar Een krachtprestatie om u tegen te zeggen. De 103-jarige dokter Alfons Leempoels uit het Vlaams-Brabantse Rotselaar liep dinsdag onder luid applaus zijn marathon uit in de strijd tegen het coronavirus. “Wij klein en groot krijgen corona dood!”, speechte hij zijn opgetrommelde fans toe. De huisarts op rust zamelde bijna 25.000 euro in.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het coronavirus een flinke hak zetten. Dat was het opzet van dokter Leempoels toen hij een maand geleden aan een marathon in zijn tuin begon om geld in te zamelen voor het onderzoeksfonds van de KU Leuven. Elke dag deed hij tien rondjes en die telde hij zorgvuldig door bamboestokjes in een emmer te werpen. Die emmer was dinsdagavond goed gevuld toen de apotheose volgde met een laatste rechte lijn onder het luid applaus van familie, vrienden en collega’s voor hij op het podium werd geheven. Van zijn familie mocht hij daar de ‘trofee tegen het coronavirus’ in ontvangst nemen. Een zichtbaar geëmotioneerde Leempoels werd er onder meer bewierookt door de CEO van het Rode Kruis, rector van KU Leuven Luc Sels en de burgemeester.

Athene

“Athene lag vandaag in de Wijngaardstraat, maar gelopen is een groot woord”, grapte de nog steeds kwieke dokter in zijn dankwoord. “Ik heb geen moeilijkheden of inzinkingen gekend tijdens mijn tocht, dus het was niet nodig om me de hemel in te prijzen. De ouderen onder ons weten dat er na de oorlog veel ziektes waren zoals TBC, kinkhoest en rode hond. Het zijn ziektes die allemaal praktisch verdwenen zijn. Nu zitten we met dat coronavirus. Maar we hebben de eer en het genoegen om onderzoekers van het UZ Leuven onder ons te hebben. En die mensen gaan zich inzetten om dat virus klein te krijgen. Maar dat onderzoek kost veel geld en daarom wilde ik geld in het laatje brengen”, verduidelijkte Leempoels. “Ik ben nooit een sportman geweest, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Morgen (woensdag, red.) ga ik gewoon niks doen”, zei de dokter.

Ereburger

Dan wordt Leempoels 103,5 jaar. Hij werd in een adem door burgemeester Jelle Wouters (CD&V) tot ereburger van de gemeente gekroond. Een titel die hij enkele jaren geleden in alle bescheidenheid nog weigerde. “Maar nu past het hem wel in het kader van een hoger doel”, reageert zijn familie. Dokter Leempoels hijst zich naast concertorganisators Herman Schueremans en Hedwig De Meyer in een mooi rijtje van Rotselaarse ereburgers. “Het is niet alleen voor zijn marathon dat we hem die titel geven. Hij heeft zich decennialang onbaatzuchtig dag en nacht ingezet voor de inwoners van onze gemeente”, schetste de burgemeester.