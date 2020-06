103-jarige dokter die marathon stapt tegen corona krijgt nu ook het ereburgerschap in Rotselaar Kim Aerts

16u06 3 Rotselaar De 103-jarige Alfons Leempoels uit Rotselaar, de oudste huisarts van het land, zal dinsdag het ereburgerschap van Rotselaar toegekend krijgen. “Als waardering voor zijn langdurige inzet voor het welzijn van de inwoners van Rotselaar.” Die dag stapt de kranige dokter zijn laatste kilometer van zijn marathon tegen corona.

Leempoels wandelt dinsdag in zijn tuin zijn laatste ronde tegen corona. Hij zal dan op een maand tijd zo’n 42 kilometer en 195 meter hebben afgelegd, de afstand van een marathon. Iedere dag wandelde hij zo’n anderhalve kilometer om geld in te zamelen voor het bestrijden van het Covid-19-virus. Dat de man een groot hart heeft, is ook het gemeentebestuur niet ontgaan. “Als waardering voor zijn langdurige inzet voor het welzijn van de inwoners van Rotselaar en voor zijn sociaal en caritatief engagement voor het Rotselaarse dorpsleven, wordt Alfons Leempoels op 30 juni 2020, de laatste dag van zijn marathon, het ereburgerschap toegekend. Op die manier wordt in deze coronacrisis een belangrijke zorgkundige uit onze gemeente zeer verdiend in beeld gebracht. Door het feit dat hij al sedert 103 jaar woont in onze gemeente, heeft ook zijn langdurige band met Rotselaar-centrum een bijzondere betekenis”, verduidelijkt burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

Engagement

“Zijn engagement en interesse voor de ontwikkeling van medische wetenschappen wordt daarmee nogmaals geïllustreerd. Door zijn marathon tegen corona zet hij zich in voor het onderzoek naar het coronavirus. Hij wekt hiermee brede nationale en internationale aandacht voor het wetenschappelijk en universitair onderzoek naar virussen en de verspreiding van virussen”, zegt de burgemeester. De 103-jarige haalde met zijn actie afgelopen maand regelmatig de wereldpers. “Dat is wel leuk, maar ik hoef niet zoveel onder de aandacht te komen. Het blijft een inzameling voor het goede doel. Met de internationale aandacht hoop ik dat er nog andere mensen gaan supporteren en storten”, klonk het bescheiden.