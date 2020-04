“Ik voelde mijn longen kraken” Kerngezonde dertiger getuigt hoe hij ternauwernood corona overleefde Kim Aerts

12 april 2020

01u58 0 Rotselaar Zelf wil hij het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar het lijkt erop alsof hij door het oog van de naald is gekropen. Het coronavirus had de 36-jarige Tim Piette uit het Vlaams-Brabantse Rotselaar goed te pakken. “Ik voelde mijn longen kraken”, huivert Tim nog na.

Bijna 6.000 Belgen zijn ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis, nadat ze er verzorgd werden voor het coronavirus. Tim Piette uit Rotselaar is een van hen. Hij is midden dertig, een kerngezonde boom van een vent, maar het virus kreeg hem een maand geleden - nog voor de Belgische ‘lockdown’ - klein. Echt klein.

“Op maandag 9 maart ben ik onwel geworden op het werk. Het begon met koorts en spierpijn en het leek vooral op een beginnende griep. ‘s Avonds nam ik een Dafalgan en ging ik vroeg naar bed, maar ’s nachts kon ik de slaap niet meer vatten en had ik 39,5 graden koorts. ‘Griep’ volgens de dokter. Hij schreef me een week thuis”, vertelt Tim.

“Twee dagen later wist men mij te vertellen dat ik een infectie had. Hoe of wat, dat was niet duidelijk. De volgende dagen nam ik om de drie à vier uur een pijnstiller, maar de koorts zakte nooit onder de 38 graden. Tegen het einde van de week had ik een droge hoest ontwikkeld en ging ik opnieuw langs de dokter. Een keelontsteking, geen corona, zei ze nog.”

Van kwaad naar erger

Daarna ging het van kwaad naar erger. De maandag daarop werd hij met een ziekenwagen overgebracht naar de spoedafdeling van Gasthuisberg. “Ik kreeg een wisser in m’n neus, maar ’s avonds vroeg men mij vreemd genoeg om terug naar huis te gaan. De uitslag kon tot twee dagen duren. Daags nadien kreeg ik het bericht dat ik positief testte op corona. Ik moest me meteen thuis in quarantaine plaatsen. Gelukkig had ik dat al een hele week gedaan. Een dag later werd ik opnieuw met de ziekenwagen naar spoed gebracht. De rest van de week lag ik op intensieve zorgen. Van deze periode weet ik niet zo veel meer, omdat ik op dat moment echt doodziek was. Ik kreeg vier liter zuurstof per minuut toegediend en toch zakte de saturatie in het bloed zelfs tot onder de zeventig procent. De situatie verslechterde en er werd overlegd om mij in coma te brengen. Zover kwam het uiteindelijk niet”, vertelt Tim.

Niet geslapen

“Toen dacht ik voor het eerst dat ik dit niet ging overleven. Er had al een arts naar huis gebeld om te melden dat het niet goed ging met mij. Het thuisfront heeft die nacht ook niet geslapen”, gaat Tim verder. De week daarna was hij aan de beterhand en kwam er licht aan het einde van de tunnel. Vijftien dagen na de eerste symptomen mocht hij naar huis. “Ik kon niet meer op mijn eigen benen staan en ik was erg verzwakt. De revalidatie neemt zo’n vijf weken in beslag. De eerste twee weken heb ik thuis in quarantaine verbleven. Niet dat ik ver zou geraken, want na drie meter stappen had ik twintig minuten nodig om op adem te komen. Ik ben zo’n negen kilo afgevallen. Ondertussen is er wel terug een dikke twee kilo bij. Met mondjesmaat komt de energie ook terug, maar ik ben wel sneller moe merk ik. Vrijdag mocht ik voor het eerst mijn vrouw en zoon een knuffel geven”, vertelt Tim verheugd.

Haven of winkel

Waar hij het virus heeft opgelopen, daar heeft hij het raden naar. Zijn werkgebied zijn haventerminals wereldwijd als business manager. “Ik was dit jaar nog in Italië, Australië en Nieuw-Zeeland. Waar ik het virus heb opgelopen, weet ik niet. Het kan zowel op een luchthaven als bijvoorbeeld in de lokale supermarkt gebeurd zijn.”

Mondmasker

Zijn gezin geraakte gelukkig niet besmet, maar het is bang afwachten hoe het verder moet. “Ik ben tijdelijk immuun, maar men weet nog niet voor hoe lang. Men kan ook niet garanderen dat ik nu honderd procent genezen ben.” Daarom ligt een mondmasker altijd binnen handbereik.

“Graag wil ik al het verplegend personeel en alle artsen bedanken. Voor mij is het voorbij, maar ik wens iedereen die er nog tegen vecht veel sterkte. En ik hoop dat alle anderen begrijpen hoe belangrijk de huidige maatregelen zijn. Dit wens je echt niemand toe”, geeft Tim een duidelijke boodschap mee.