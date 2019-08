Zware kraanwagen boort zich in hoekgebouw op Ninoofsesteenweg Tom Vierendeels

06 augustus 2019

15u45 48 Roosdaal Een zware kraanwagen van de firma Sarens is dinsdagnamiddag in het hoekgebouw op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Daalbeekstraat gereden. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd, maar hij diende uiteindelijk toch in shock afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. In het gebouw zelf was niemand aanwezig.

Het ongeval gebeurde rond 15 uur. Twee bestuurders reden met hun kraanwagen op de Ninoofsesteenweg in Roosdaal toen het om een nog onbekende reden fout liep. Naar verluidt remde de eerste bestuurder toen het verkeerslicht op oranje sprong en kon zijn collega een aanrijding niet meer voorkomen. Volgens omstanders had de bestuurder het over een mogelijk technisch defect aan de remmen of wielen waardoor hij zijn gevaarte niet meer tijdig kon doen stoppen. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies aan de hand was. De man diende alleszins een keuze te maken tussen het inrijden op zijn voorligger of uitwijken naar rechts. Hij zou uiteindelijk zijn voorligger nog geraakt hebben voor hij aan de rechterzijde van de steenweg tot stilstand kwam tegen een gebouw.

Verlof

De schade was groot. De gevel op het gelijkvloers, waar huidinstituut Houvanjehuid – Skin Coach van Hélène Badts gelegen is, werd het zwaarst getroffen. “Ik ben momenteel nog in verlof, maar vandaag was ik langsgekomen om te poetsen”, reageert ze. “Normaal heropen ik zaterdag en daar was ik toch al naartoe aan het werken. Ik was net een halfuurtje weg toen het ongeval gebeurde. Binnen valt alles op het eerste zich relatief goed mee. Een computer stond bijvoorbeeld net ver genoeg en enkel een rek sneuvelde.”

Het was haar vader Francis die toevallig uitkwam op het ongeval. “Het had nog maar pas plaatsgevonden toen ik hier passeerde”, zegt hij aangeslagen. “De bestuurder zelf stond te bellen en er waren nog een drietal andere personen aanwezig. Ik was vol ongeloof en ontgoocheling toen ik die ravage zag. Wat wil je? Onmiddellijk heb ik naar mijn dochter gebeld.”

Stutwerken

De hulpdiensten waren intussen ook al verwittigd en de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met verschillende ploegen ter plaatse. Stabiliteitsingenieur majoor Koen Roesems werd ook opgeroepen om de situatie te bekijken. Uiteindelijk kon de kraanwagen zonder problemen uit de gevel gehaald worden. Een nieuw gemetselde muur die bij vroegere renovatiewerken aan het raam geplaatst werd, bleek het meeste in de brokken te delen. Daardoor was er geen direct instortingsgevaar. De brandweer plaatste wel houten panelen voor de getroffen delen van het gebouw en plaatste voor alle zekerheid schoren om het gebouw te stutten en te verstevigen. Ook burgemeester Wim Goossens (CD&V) kwam poolshoogte nemen.

Heropening

Of Hélène de zaak zaterdag zoals gepland al kan heropenen, is nog niet duidelijk. Ze laat wel weten alle klanten met afspraken persoonlijk op de hoogte te houden. Boven is ook een appartement gelegen dat per dag aangeboden wordt via booking.com. De laatste gasten waren daar onlangs vertrokken waardoor het appartement ook leegstond op het moment van het ongeval.