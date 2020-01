Zussen openen sport- en gezondheidscentrum LMNTS in tuin van ouders Tom Vierendeels

05 januari 2020

19u17 33 Roosdaal Zussen Olivia (20), Sara (25) en Melissa (27) Evenepoel openden afgelopen weekend hun sport- en gezondheidscentrum LMNTS in Pamel. De nieuwbouw van vier hoog werd in de tuin van de ouders neergepoot. De zussen bieden een totaalpakket aan gaande van fitness, danslessen en kinesitherapie tot logopedie en psychotherapie en maken zelf deel uit van een vijftienkoppig team.

Drie zussen die samen opgroeiden en nu ook nog eens samen een zaak uit de grond stampen. Bij de drie twintigers uit de Molenstraat lukt dat perfect. “We kennen elkaar en zijn enorm complementair”, lacht Sara. “De ene kan wel eens wat harder uit de hoek komen, maar dat is nu eenmaal omdat we elk ons eigen temperament en karakter hebben.”

En voor LMNTS sloegen ze de handen al een hele poos geleden in elkaar. “Al een vijftal jaar zijn we hiermee bezig”, knikt Sara. “Sinds ons 16 jaar gaven we al groepslessen en we wilden van deze passie ons beroep maken. We zochten eerst een geschikt gebouw, maar er was altijd wel iets waardoor we het moesten laten varen. En uiteindelijk kwamen we in de tuin van onze ouders terecht, al was het nooit hun bedoeling hier iets te bouwen. Maar hier zitten we echt wel ideaal gelegen.” De ouders steunen hun dochters dan ook volledig met dit project en stapten ook mee in de zaak. “Papa volgt vooral de financiën mee op en heeft met zijn IT-bedrijf ook zijn eigen stek in het gebouw”, weet Sara. “Mama helpt ons dan weer met de administratie.”

Het Friethuis

Onbekenden in de streek zijn Sara en Melissa niet. “Alle twee hebben we gewerkt in Het Friethuis in het centrum van Pamel”, klinkt het. “Ik werkte ook bij bakkerij Heidi in Sint-Katherina-Lombeek. Melissa was vroeger aan de slag als begeleidster en lesgeefster in de voormalige Fitnation in Lennik en als kinesitherapeut bij Patrick De Doncker hier in de straat. Daarnaast maakt Melissa deel uit van Empire Crew, een danscrew die ook deelnam aan Belgium’s Got Talent! Ze trainde ook competitiedansteams.” En ook de studies van de drie meisjes sluiten volledig aan bij LMNTS. “Melissa studeerde af als kine terwijl ik die studie nog volg”, gaat Sara verder. “Olivia zit nu in haar derde jaar psychologie.”

Bungee

Om zich te onderscheiden van andere zaken bieden de zussen bungee super fly aan. “Voor zo ver we weten is het in ons land enkel in Bergen en Roeselare mogelijk”, weet Sara. “Zelf volgden we hiervoor een opleiding in Amsterdam. In een harnas hang je aan een rekker en vervolgens worden oefeningen uitgevoerd. Het is heel intens. De spierwerking wordt ook omgedraaid tegenover de klassieke oefeningen.”

Breed

En LMNTS biedt voorts een heel breed gamma aan. “Mensen op een verantwoorde en veilige manier laten sporten en dansen is ons hoefdoel”, luidt het. “Een team van een vijftiental personen staat klaar zodat iedereen het ook veilig doet. We bieden danslessen aan voor alle leeftijden waaronder ook kleuterdans, maar ook lessenreeksen zoals de bungee, BBB en pilates. We bieden ook kinesitherapie en revalidatie aan. Boven zijn er ook consultatieruimtes voor een psychologe, kinderpsychologe en een logopediste. En tot slot is er ook een vergaderzaal beschikbaar die door eender wie gebruikt zal kunnen worden.” Meer gedetailleerde informatie is te vinden via lmnts.be.

