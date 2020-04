Zuhal Demir (N-VA) vernietigt vergunning van De Doncker na uitbreiding in natuurgebied Tom Vierendeels

01 april 2020

13u55 0 Roosdaal Bouwmaterialen De Doncker moet de activiteiten in natuurgebied Pamelse Meersen stopzetten. Dat besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Anders riskeert de firma dwangsommen van 500 euro per dag te moeten betalen. De gemeente moet zich deze maand ook buigen over een nieuwe vergunningsaanvraag, voor de activiteiten van de firma buiten het natuurgebied.

De Doncker kreeg op 19 augustus 2019 te horen dat het alle activiteiten langs de Nieuwe Kaai binnen de zestig dagen moest stopzetten. Het ging om een bestuurlijke maatregel van het Vlaams departement Omgeving. Het bedrijf ging tegen deze beslissing in beroep bij minister Demir. “De minister heeft op 2 maart een beslissing genomen over het beroep”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het Vlaams departement Omgeving. “De bestuurlijke maatregel en de dwangsommen van de omgevingsinspectie werden gewijzigd.”

“De minister maakte daarbij een onderscheid tussen de door De Doncker aangevraagde inrichtingen enerzijds en anderzijds de activiteiten die niet waren opgenomen in de aanvraag”, aldus Borgmans. “Voor die eerste moet De Doncker tegen 19 april 2020 over een geldige vergunning beschikken, anders riskeert het een dwangsom van 500 euro per dag. De activiteiten die niet werden aangevraagd moeten onmiddellijk stopgezet worden, anders kunnen we een bestuurlijke dwangsom van 500 euro per dag heffen. De afdeling handhaving van het departement Omgeving volgt de situatie verder op.”

Nieuwe vergunningsaanvraag

Die 19 april is niet toevallig gekozen. “De Doncker heeft een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente”, weet Borgmans. “Het betreft een gewijzigde aanvraag ten opzichte van vorig jaar waarbij geen activiteit in natuurgebied meer is opgenomen. De gemeente moet in principe tegen 19 april over de nieuwe vergunningsaanvraag een beslissing nemen.”

Milieumisdrijf

Deze historie startte op 12 november 2018 toen het college van burgemeester en schepenen een vergunning verleende voor een termijn van twee jaar. Dat was er eentje voor de opslag, productie en verkoop van bouwproducten en een betoncentrale. Maar er werd bij de provincie beroep aangetekend door onder meer Natuurpunt Affligem-Liedekerke. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant weigerde op 2 mei 2019 de vergunning omdat een groot deel van de bedrijfsactiviteiten gesitueerd zijn in natuurgebied. In juni werd door de Afdeling Handhaving de niet-vergunde exploitatie vastgesteld. Dat is een milieumisdrijf, waarvoor begin juli een proces-verbaal werd opgesteld dat werd overgemaakt aan het parket Halle-Vilvoorde.

Natuurpunt blijft opvolgen

Natuurpunt Affligem-Liedekerke is tevreden met de beslissing. “Het natuurgebied is gered en het onvermijdelijke werd door minister Demir beslist”, luidt het in een mededeling. “Hiermee is het doel van het jarenlange protest vanwege de lokale Natuurpuntafdelingen, gesteund door buurtbewoners en de gemeentelijke oppositie, eindelijk bereikt. Wel dreigt de ontharding door het milderen van de dwangsommen verloren te gaan. Ons standpunt blijft dat het natuurgebied zo snel mogelijk hersteld moet worden. De resterende activiteiten moeten afgeschermd worden van de Pamelse Meersen en van de buurtbewoners. Zo lang dit niet het geval is, blijven we dit dossier actief opvolgen en zullen we ingrijpen waar nodig.”