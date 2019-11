Zuco houdt openingsweekend met MATTN en Jebroer in voormalig gebouw van Arenchi en Danssalon Tom Vierendeels

08 november 2019

17u16 6 Roosdaal Nachtclub Zuco houdt dit weekend haar groot openingsweekend met MATTN en Jebroer. Ninovieter Michel ‘Chelle’ Bogaerts opende de nieuwe zaak in het gebouw van de befaamde clubs Arenchi en Danssalon en wil een succesverhaal schrijven. “Nachtleven is niet dood, maar iedereen moet zijn steentje bijdragen aan een goed verhaal en dat is hier zeker mogelijk”, zegt hij.

Michel Bogaerts, afkomstig uit Halle, is sinds 2001 actief in het nachtleven in deze regio met onder andere het populaire danscafé Dollar in Ninove. Met Zuco zet hij een volgende stap. “Een commerciële nachtclub voor een breed publiek”, vat hij samen. “Een droom of ambitie om ooit een nachtclub te beginnen had ik niet. Ik dacht wel na over wat ik nog niet had, maar wel in de lijn ligt van de zaken waarvan ik uitbater ben. Arenchi en Danssalon hebben veertig à vijftig jaar hun diensten bewezen in het nachtleven en dus zag ik hier wel mogelijkheden. Ik kocht deze zaak vooral uit liefde voor zowel de streek als voor het nachtleven. En het werkt, want al twee keer zaten we vol en moesten we mensen weigeren. Dat is ook boven mijn verwachtingen.”

De naam Zuco zou overigens geen enkele betekenis hebben. “Ik maakte een lijst op met wel dertig potentiële namen, maar Zuco keerde altijd terug”, legt Chelle uit. “Het klinkt en bekt goed, meer is het niet.”

Brede belevenis

We leven in een tijd dat nachtclubs en dancings het moeilijk hebben. “Maar ik zie geen problemen”, klinkt het gemotiveerd. “Door de Dollar weet ik ook al tien jaar wat er in het nachtleven leeft. Het is hier ook een ideale streek om mooie zaken te verwezenlijken. Het is wel zo dat je meer tijd moet steken in bijvoorbeeld evenementen, omdat de mensen nu eenmaal meer verwachten. Bij ons draait alles rond theater en toneel. Maar het nachtleven stopt zeker niet. Zowel uitbaters, het team als de klanten moeten elk op hun manier hun steentje bijdragen en zo kan er echt een mooi verhaal geschreven worden.”

Chelle wil vooral voor kwaliteit staan. “We brengen commerciële muziek, maar dat kan heel breed gaan”, zegt hij. “Dit weekend komen bijvoorbeeld dj MATNN (Anouk Matton ofte mevrouw Dimitri Vegas) en rapper Jebroer langs en er lopen gesprekken met Gers Pardoel. Voor Nieuwjaar komen Victor Verhulst en Kobe Ilsen en volgend jaar staan de Belgische Chippendales gepland. Om maar te zeggen hoe breed het kan gaan.” Zuco voorziet ook VIP-pakketen met vervoer inbegrepen en er is een deal met een Aalsters hotel om te kunnen overnachten om zo mee te helpen aan verkeersveiligheid.

Zuco Café

De zaak opende al twaalf keer sinds september en mensen konden telkens een gratis lidkaart aanvragen, maar dit weekend staat het grote openingsweekend gepland op zaterdag en zondag. Een lidkaart kost 10 euro en daarmee mag je een jaar lang gratis binnen, buiten de speciale events. De zaak is elke zaterdag vanaf 22 uur geopend. Nieuw is het Zuco Café aan de voorzijde dat van maandag tot zondag vanaf 14 uur geopend is. Zaterdagnacht doet het dienst als derde toog van Zuco Nightclub.