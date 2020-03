Zonnelied zoekt vrijwilligers die bij hen mondmaskers willen maken Tom Vierendeels

17 maart 2020

15u33 2 Roosdaal Zonnelied, een dienstverleningscentrum voor personen met een beperking, is op zoek naar vrijwilligers die voor hen mondmaskers willen maken. Er wordt in Eizeringen een lokaal ter beschikking gesteld waar de vrijwilligers op een veilige manier kunnen werken.

“We zijn op zoek naar creatieve mensen die beschikken over tijd en een naaimachine om voor ons aan de slag te willen gaan”, klinkt het. “We hebben dringend nood aan mondmaskers om een zo veilig en gezond mogelijke omgeving voor onze bewoners en het personeel te garanderen. Vrijwilligers die willen, zullen terecht kunnen in lokaal in ‘t Eizerenhof in de Carnaalstraat in Eizeringen. Alles verloop volgens de richtlijnen die door de FOD Volksgezondheid werden opgesteld. Bewoners zijn niet aanwezig.”

Er zal op donderdag gestart worden tussen 9 en 17 uur, maar om veilig te kunnen werken, wordt een strakke planning opgemaakt. Daarom moeten vrijwilligers zich kandidaat stellen bij Nadine De Brouwer via 0492/73.56.59 om zo specifieke uren te kunnen afspreken. Zonnelied voorziet het nodige stof en lint, maar je moet wel zelf een naaimachine voorzien.