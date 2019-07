Zonnefoor palmt in september opnieuw GC Het Koetshuis in Michiel Elinckx

16 juli 2019

15u31 3 Roosdaal Vzw Zonnelied organiseert op zondag 8 september zijn jaarlijkse Zonnefoor.

Vanaf 11 uur wordt het GC Koetshuis ingepalmd door tal van attracties. Er is onder meer een aperitiefconcert van de All Star Band, een initiatief van Zonnelied. Daarnaast zorgt ook het Loemeks Muziek Kollektief voor een muzikale noot.

Animatie

Er is animatie voorzien, met clown, acrobatie en springkasteel. Op de picnickweide kan je proeven van fingerfood, zelfgemaakte paëlla en foodtrucks. Naast de festivalweide is er een rommel- en streekproductenmarkt. Vanaf 13 uur wordt, in samenwerking met Pasar, een wandeling georganiseerd. Voor het volledig programma kan je terecht op www.zonneliedvzw.be.