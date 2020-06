Zomerterras van Eaudilon opent 10 juni de deuren, nog geen startdatum voor Zomer Op ‘t Hof Tom Vierendeels

04 juni 2020

17u51 2 Roosdaal Het zomerterras van Eaudilon op de rand van domein Molenhof opent op 10 juni de deuren. Zoals aangekondigd zal het binnengedeelte pas na de zomer afgewerkt zijn. Voor Zomer Op ‘t Hof in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek is er voorlopig nog geen startdatum.

“Vanaf woensdag 10 juni is iedereen van harte welkom op ons terras van Eaudilon”, laten de uitbaters op Facebook weten. “Er zullen wel regels van toepassing zijn die na te lezen vallen op onze site. Het terras zal elke weekdag van 14 uur tot middernacht geopend zijn. In het weekend openen we al vanaf 11 uur. Reserveren is niet verplicht, maar is wel mogelijk via de website. Dat valt vooral aan te raden voor piekmomenten zoals vrijdagavond, zaterdag en zondagnamiddag. Op het terras zijn ongeveer honderd zitplaatsen voorzien waarbij voldoende aandacht geschonken werd aan de social distancing.” Het zomerterras is ingericht met een houten vloer rondom de zaak en naast de vijver van het Molenhof. Eerder kondigde het gezin de opening van Eaudilon al aan, maar het binnengedeelte moet nog volledig afgewerkt worden waardoor een opening pas na de zomer is voorzien.

Zomer Op ‘t Hof

Het zomerterras valt niet te vergelijken met de Zomer Op ‘t Hof die het gezin ook organiseert. “Er is een ruimere kaart en springkastelen zullen niet aanwezig zijn”, liet Steven Van Bont van Op ‘t Hof daarover al weten. “Gezinnen met kinderen zijn uiteraard welkom, maar daar gaat onze focus niet naartoe.” Kinderen zullen wel naar hartelust kunnen ravotten op de Zomer Op ‘t Hof in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Die vindt dit jaar dus niet in de Liedekerkse Vijfhoekstraat plaats, maar op het gras- en speelplein in de Lombeekse Frans van Cauwelaertstraat. Ook de petanqueterreinen daar zullen gebruikt worden. “Maar een openingsdatum voor Zomer Op ‘t Hof maken we pas in de loop van de komende dagen bekend”, klinkt het.