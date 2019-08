Zomerfestival met spel zonder grenzen aan het Hof te Kattem Tom Vierendeels

27 augustus 2019

18u24 0 Roosdaal De leden van Groene Kring Oost-Pajottenland organiseren komend weekend hun ‘Zomerfestival’ op een veld aan het Hof te Kattem. Zaterdag wordt een rustige avond met een café, terwijl het er op zondag aan toe zal gaan met onder meer het nationaal kampioenschap ‘spel zonder grenzen’.

Alle festiviteiten gaan op 31 augustus en 1 september door op het veld op de hoek van de Populierstraat en de Monniksbosstraat. Op zaterdag opent om 20 uur een ‘OPJ CAFE’ waar de inkom gratis is en bezoekers kunnen genieten van streekbieren, cocktails en een speciale luxehamburger.

Op zondag wordt het iets actiever met vanaf 10 uur een ‘spel zonder grenzen’ onder doen onder de noemer ‘Held van ‘t veld’. De drie beste lokale afdelingen per provincie van Groene Kring spelen hier het nationale finalespel. Kwalificeren kon via de andere zomerfestivals op verschillende locaties tijdens de afgelopen zomer. Ook niet-leden kunnen zondag deelnemen, maar strijden dan wel in een ander klassement. Meer informatie hiervoor is te verkrijgen via 0497/30.05.03. Het aantal extra ploegen is wel beperkt. Kinderen kunnen om 15 uur ook het parcours eens proberen onder begeleiding van leden van de Groene Kring. Daarnaast is er een kinderdorp, randanimatie zoals demonstraties met ploegen en tractoren en kunnen hongerige magen gestild worden met een varken aan ‘t spit.