Zomer Op ‘t Hof verhuist dit jaar naar Roosdaal: “Opnieuw cocktails over de toog: het is iets om naar uit te kijken” Tom Vierendeels

12 april 2020

14u55 60 Roosdaal Zomer op ‘t Hof verhuist deze zomer van Liedekerke naar buurgemeente Roosdaal. Organisator Steven Van Bont hoopt begin juni de deuren van de zomerbar te kunnen openen. “Dat er deze zomer opnieuw cocktails over de toog gaan schuiven is iets om in deze tijd naar uit te kijken”, klinkt het positief.

Na een succesvolle editie in 2019 van de zomerbar ‘Op ‘t hof’ in de Vijfhoekstraat in Liedekerke trekt de organisatie dit jaar naar Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. “De exacte locatie houden we voor het grote publiek nog eventjes geheim, maar ze is makkelijk toegankelijk en in het groen gelegen”, verklapt Van Bont. “We hadden gesprekken met leden van het gemeentebestuur en zij stelden ons deze locatie voor, onder meer omdat er geen café meer aanwezig is. In februari hadden we een gesprek met de buren en zij waren volledig te vinden voor dit concept in hun dorp.” Na de editie van vorig jaar kregen de organisatoren heel wat vragen van andere gemeenten om ook bij hen een zomerbar te organiseren. Er werd gedacht om zowel in Liedekerke als in Roosdaal en Denderleeuw eentje te organiseren, “maar het blijft dus bij één locatie onder de naam ‘Zomer Op ‘t Hof Bij de Buren’”.

Hoop op 1 juni

Bedoeling was om op 15 mei al de deuren te openen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. “Het gemeentebestuur heeft laten weten dat we de deuren mogen openen van zodra de horeca niet meer gesloten moet blijven”, weet Van Bont. “We richten nu onze hoop op 1 juni.” Op ‘t Hof zet dus door, terwijl andere zomerbars zoals Zanzibar intussen al lieten weten de editie van dit jaar af te gelasten. “Maar Zanzibar valt niet met ons event te vergelijken”, gaat het verder. “Dat is een massa-evenement waar elke openingsdag 1.500 bezoekers aanwezig zijn in tegenstelling tot de honderd mensen die wij toelaten op het zomerterras. Bij ons zijn er ook geen artiesten of dj-sets gepland. Het maakt het allemaal veel makkelijker om alsnog te organiseren van zodra het kan.”

Positieve vibe

“We hopen dat we met de aankondiging van Zomer Op ‘t Hof een positieve vibe kunnen brengen in deze periode”, luidt het. “Zo hebben de mensen iets om naar uit te kijken. We moeten positief blijven en durven hopen dat we snel weer op café, restaurant of naar een zomerbar kunnen gaan. Het is beter te beseffen dat dit er ook terug zit aan te komen in plaats van te blijven kijken naar de cijfers waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Ik ben zelf ook voorstander om deze periode gewoon even uit te zweten, want anders verliezen we misschien wel de zomer. Voorlopig geloof ik niet dat de horeca de hele zomer gesloten gaat zijn.”

Zwarte sneeuw

Moest dat laatste het geval zijn gaat dit heel wat onaangename zaken met zich meebrengen. “De evenementensector ligt nu al volledig op zijn gat”, weet Steven. “Ik hoor nu al van veel toeleveranciers dat ze zwarte sneeuw zien. Mijn vriendin is boekhoudster en zij ziet ook dat bedrijven momenteel niet zo’n goede cijfers hebben.”

Vergunning

Los daarvan is er voorlopig nog geen nieuws over de vergunning voor de inrichting van een ontmoetingsplaats met parking, café en brasserie in de Vijfhoekstraat. Het schepencollege nam geen beslissing waardoor de provincie moet oordelen. “Dat dossier is nog lopende en zit in aanvraagprocedure waardoor we dus geen uitspraken kunnen doen”, besluit Van Bont.