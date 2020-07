Zomer Op ‘t Hof gaat vrijdag van start: “Door de slechte weersvoorspelling stellen we de opening een dagje uit” Tom Vierendeels

01 juli 2020

20u08 0 Roosdaal Zomerbar Op ‘t Hof zal vrijdagavond met een dagje vertraging van start gaan. Dat komt door het slechte weer dat voor donderdagavond voorspeld wordt. De zomerbar in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek zal tot eind augustus elk weekend geopend zijn.

Steven Van Bont en zijn gezin van Op ‘t Hof uit Liedekerke stellen de opening van de zomerbar op speelplein Den Hoek in de Lombeekse wijk een dagje uit. “Er wordt slecht weer voorspeld en aangezien we liever mooi starten openen we pas vrijdag”, laat Van Bont weten. “Dat geeft ons ook de tijd om donderdag nog enkele zaken rustig op punt te stellen.” De zomerbar zal dus van 3 juli tot en met 30 augustus plaatsvinden. Op donderdag is dat van 15 uur tot 22 uur terwijl de bar op vrijdag een uurtje langer openblijft tot 23 uur. Op zaterdag kan je er van 13 uur tot 23 uur rustig vertoeven. Zondags wordt er eveneens om 13 uur gestart, maar moet iedereen om 22 uur weer naar huis.

Vorig jaar ging Zomer Op ‘t Hof door bij ‘Op ‘t Hof’ zelf in Liedekerke, maar dit jaar wordt dus gekozen voor een editie ‘bij de buren’. Enkele weken geleden werd ook hun nieuwe zaak Eaudilon aan het Molenhofdomein in Pamel geopend. Momenteel is enkel het terras beschikbaar, maar bedoeling is om dit najaar het binnengedeelte te openen waar ook maaltijden aangeboden worden. Die zaak heeft haart start niet gemist met wekelijks volgeboekte avonden. Er zouden momenteel zelfs al reservaties voor augustus gepland staan. Eaudilon is een permanente zaak, in tegenstelling tot Op ‘t Hof wat een pop-upinitiatief is.

Reserveren

Reserveren voor Zomer Op ‘t Hof is eveneens mogelijk via de website. Naast rustig genieten van een drankje kunnen kinderen er ook ravotten op het speelplein of kan de competitiegeest naar bovengehaald worden voor een spelletje petanque.