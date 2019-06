Zin in een luie zondag? Bestel dan een ontbijtpakket van Gezinsbond Borchtlombeek Tom Vierendeels

05 juni 2019

18u12 3 Roosdaal Wie zich ‘s ochtends nog eens te goed wil doen aan een lekker en uitgebreid ontbijt kan op 16 juni een beroep doen op de Gezinsbond Borchtlombeek. De leden verdelen dan opnieuw ontbijtpakketten. Inschrijven op voorhand is verplicht.

Op 16 juni gaat opnieuw ‘Op z’n zondags!’ van de lokale Gezinsbond-afdeling door. Vanaf 7.30 uur ‘s ochtends worden de eerste pakketten aan huis geleverd. Eentje voor volwassen kost vijftien euro terwijl eentje voor kinderen vijf euro goedkoper is. Ook afleveren bij een familielid, buurman, goede vriend of vriendin enzovoort is mogelijk om iemand de verrassen.

Inschrijven is verplicht en moet voor 10 juni gebeuren. Dat kan door een mailtje te sturen naar gezinsbondblb@proximus.be en vervolgens het geld over te schrijven naar BE68 0011 9674 0934. U kan ook terecht bij leden Veerle (Kattemstraat 54), Gilberte (Eikauterstraat 15) of Annick (Reusestraat 46) om daar de inschrijving af te ronden. Belangrijke informatie zijn de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, het adres van levering en het aantal pakketten voor volwassen en kinderen.