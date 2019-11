Zesdejaars IMI zamelen 250 euro in voor Rode Neuzen door 34 verdiepingen omhoog te lopen Tom Vierendeels

07 november 2019

16u31 1 Roosdaal Een vijftigtal zesdejaars van het Immaculata Maria-instituut (IMI) uit Roosdaal heeft donderdag deelgenomen aan de Belfius Tower Run in Brussel. Op deze manier konden ze 250 euro inzamelen voor het goede doel.

Zowat alle zesdejaars van de secundaire school trokken donderdagochtend richting het Rogierplein om deel te nemen aan de Belfius Tower Run. Ze verdeelden zich in twee groepen om de 696 treden van de trap of 34 verdiepingen naar boven te lopen om vervolgens op de bovenste verdieping te genieten van de Brusselse skyline. In totaal namen donderdag zo’n twintig scholen deel, goed voor 524 leerlingen. Bij de Roosdaalse school liet een leerling een toptijd van 4 minuten en 45 seconden noteren. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding werd de voorbije weken ook de uithouding van de deelnemers opgekrikt om de volledige trap op te kunnen lopen, wat iedereen ook lukte op zijn of haar eigen tempo. IMI schenkt als tegenprestatie voor deze uithoudingsloop 250 euro aan Rode Neuzen.