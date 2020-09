Zes Roosdaalse sportkampioenen in disciplines van veldrijden tot ijshockey gehuldigd Tom Vierendeels

28 september 2020

15u17 5 Roosdaal Het gemeentebestuur van Roosdaal heeft de Roosdaalse sportkampioenen gehuldigd. Dat gebeurde vrijdagavond in de schouwburg van GC Het Koetshuis. De presentatie was in handen van VRT-sportjournalist Tom Boudeweel. Vijf sporters en één sportploeg gingen naar huis met een trofee.

De enige volledige ploeg die gehuldigd werd was FC Flora Likert dat vorig seizoen kampioen speelde. Die titel kwam er na het stopzetten van de voetbalcompetitie als gevolg van de coronapandemie. Hierdoor treedt de ploeg nu aan in 3A tijdens het huidige seizoen. Ook Timothy Van Houtem mocht het podium bestijgen. Hij blinkt uit in triatlons en behaalde in 2018 nog de Europese titel lange afstand in Madrid. Vorig jaar nam hij ook deel aan het WK, eveneens in Spanje. Het afgelopen seizoen kon Van Houthem door de coronacrisis en materiaalpech pas tijdens het laatste weekend van augustus van start gaan in de Vercorsman in Frankrijk.

Nog een Roosdaalse topper: Wies Nuyens. Hij behaalde in januari als eerstejaarsnieuweling de provinciale titel bij het veldrijden in Vilvoorde. Tijdens het afgelopen seizoen behaalde hij maar liefst zeven podiumplaatsen. Daarnaast eindigde hij ook vijfdes op het Belgisch Kampioenschap. Voor haar selectie als doelvrouw bij de nationale damesploeg in het ijshockey werd ook Lieselot De Waegeneer gehuldigd. Als lid van de Liedekerkse Lions mocht ze in 2019 naar het WK in Bulgarije.

Tot slot ontvingen ook Geert De Mulder en synchroonzwemster Lesly Bayens een trofee. De Mulder haalde in augustus in Haacht het wereldrecord op zijn ElliptiGO door 560,3 kilometer af te leggen op 24 uur tijd.