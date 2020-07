Wordt jij de petanquekampioen van Roosdaal? Gemeente organiseert tornooi in vijf deelgemeenten Tom Vierendeels

15 juli 2020

16u19 0 Roosdaal Liefhebbers van petanque komen in de augustus aan hun trekken tijdens het 5-dorpen petanquetornooi. Afwisselend worden in de vijf deelgemeenten wedstrijden georganiseerd met als afsluiter in Kattem de finale op 29 augustus. Het aantal ploegen is beperkt tot 22.

Voor het eerst organiseert de Sportraad in samenwerking met Op ‘t Hof, Jeugdhuis Splinter, FC Flora en het gemeentebestuur een petanquetornooi in vijf verschillende deelgemeenten. De wedstrijden worden op 1 augustus bij Eaudilon in Pamel, op 8 augustus aan de zomerbar van Op ‘t Hof in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, op 15 augustus aan Jeugdhuis Splinter en op 23 augustus op het terreun van Hond en Vriend in Ledeberg afgewerkt. De finale zal uiteindelijk plaatsvinden op 29 augustus op het voetbalterrein van FC Flora in Kattem.

De wedstrijden gaan telkens om 13.30 uur van start en ter plaatse inschrijven kan vanaf 13 uur. Wie liever vooraf inschrijft kan dat voor de wedstrijden op 1 en 8 augustus via steven@opthof.be, voor 15 augustus via cedricvdm1994@hotmail.com of jeugdhuissplinter@gmail.com en voor de wedstrijden op 23 en 29 augustus via inge.vanderstappen@roosdaal.be of 054/89.13.53.

Ploegen bestaan uit maximaal 3 spelers en per speler betaal je twee euro. Daarvoor betaal je jouw deelname, verzekering, een drankbonnetje per speler en een aandenken. Er worden maximaal 22 ploegen toegelaten.