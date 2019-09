Woningbrand blijkt gelukkig loos alarm te zijn Redactie

04 september 2019

17u54 0 Roosdaal De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte woensdagnamiddag kort voor 17 uur uit nadat ze gealarmeerd werden voor een mogelijke brand in de Ledebergstraat. Buren alarmeerden de hulpdiensten omdat de rookmelder in een appartement bleef loeien. Er bleek gelukkig niks aan de hand te zijn.

Verschillende ploegen uit de post Lennik snelden samen met een officier ter plaatse en namen onmiddellijk het zekere voor het onzekere. “Het was de rookmelder die afging in het bovenste appartement van het gebouw”, vertelt brandweerluitenant Kevin Carion. “De ladderwagen stelden we langs voor op en via een ladder konden we aan de achterzijde het appartement betreden. Enkel een hond was aanwezig. We voerden een volledige controle uit, maar brand of rook werden niet aangetroffen.” Gelukkig voor de bewoners ging het dus om een loos alarm. De Ledebergstraat bleef tijdens de interventie een tijdje afgesloten.