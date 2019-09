Wijk tussen Profetenstraat en Hoogstraat kreeg straatnamen toegewezen Tom Vierendeels

25 september 2019

10u26 1 Roosdaal De aangelegde straten in het binnengebied tussen de Hoogstraat en de Profetenstraat in Roosdaal hebben hun namen toegekend gekregen. Er wordt voornamelijk naar het kleinfruit verwezen. Op die locatie komen enkele tientallen woningen. Oorspronkelijk lagen er enkel voetwegen in het gebied.

Een aannemer legde er enkele straten aan die uitgeven op de Hoogstraat en Profetenstraat om er ook te starten met de bouw van een wijk. Bedoeling is dat er enkele tientallen woningen gebouwd worden. Op advies van de Cultuurraad werd voor de namen Borrekets, Stekelbees, Frambozenweg en Kriekenweg gekozen. Die eerste is de enige die gelinkt wordt aan de toponymie van het gebied. De andere namen werden gekozen omdat er op de gronden oorspronkelijk kleinfruit geteeld werd. De namen werd door de gemeenteraad goedgekeurd, maar N-VA vond wel dat er verwarring kan ontstaan met de Bezenweg in Poelk. “In Liedekerke zijn de straatnamen in een wijk gelinkt aan een een onderworp zoals bijvoorbeeld boomsoorten”, klonk het. “Als de straatnaam een boom bevat weet je dus in welke wijk je moet zijn. Hier krijg je nu op twee plaatsen straatnamen die verwijzen naar kleinfruit.” De straatnamen werden alsnog unaniem goedgekeurd.

