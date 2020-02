Werken van Urbanus te koop op benefiet voor Axl, het enige Belgje (11) dat gen SLC6A1 mist: “Wij en de ouders van zestig andere kinderen wereldwijd zoeken 1 miljoen euro bij elkaar” Ook kunstwerken van onder meer Panamarenko en Eva De Roovere zullen er verkocht worden Tom Vierendeels

17 februari 2020

16u12 0 Roosdaal Het Vlinderkasteeltje in Eizeringen wordt op 14 en 28 maart omgetoverd tot een kunstgalerij door de ouders van Axl (11) uit Roosdaal. Hij is de enige Belg die het gen SLC6A1 mist. Bij het zeldzame syndroom ontbreekt een bepaald eiwit in de hersenen of werkt het niet goed. “En dat eiwit zorgt ervoor dat het brein tot rust kan komen”, verklaart Vardar. “Het syndroom geeft aanleiding tot epilepsie, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, autisme en psychische stoornissen.” Het event moet geld in het laatje brengen voor het uitwerken van een behandeling. Kunstwerken van onder meer Urbanus, Panamarenko en Eva De Roovere zullen verkocht worden tijdens de benefiet.

“Zelf waren we totaal geen kunstkenners, tot onze buurvrouw met een idee kwam aankloppen”, vertelt mama Leyla Vardar. “Zij wilde een schilderij maken over het syndroom dat Axl heeft om vervolgens te veilen. Maar na gesprekken met Deweer Gallery uit Zwevegem waren zij te vinden in een samenwerking en werd ons een mooie collectie hedendaagse kunst geschonken. Daar zitten werken van Panamarenko, Jan Fabre en Joseph Willaert tussen. De bal ging aan het rollen en nog andere lokale kunstenaars boden werken aan. Zo zal er onder meer een werk van beeldhouwer Roger Van Asbroeck (86) uit Roosdaal geveild worden, maar ook Urbanus schonk ons een originele tekening en zangeres Eva De Roovere schonk ook al twee kunstwerken. Tot slot schenken de leerlingen van de richting ‘Kunst en Creatie’ van de Ninoofse middenschool ook verschillende werken. De kunstbenefiet ‘Kunst in de GENen’ was dus snel geboren en we mogen de prachtige locatie van het Vlinderkasteeltje ook gratis gebruiken.”

Alle ouders staan in contact via een Facebookgroep, via WhatsApp en we mailen en bellen elkaar ook. Ooit zullen we elkaar ook ontmoeten Leyla Vardar

‘Kunstcafé’

Maar niet alleen kunstliefhebbers zullen aan hun trekken komen. Buiten wordt een ‘Kunstcafé’ opgesteld. “En daarvoor worden we gesponsord door La Chouffe”, klinkt het. “De kaboutertjes hebben enkele bakken geschonken ten voordele van een andere kabouter. Met het café willen we het event toegankelijk maken voor iedereen.” En op 28 maart wordt er in het kasteel niet alleen kunst verkocht, maar zal er ook een beauty-event doorgaan met make-up sessies, een anti-age demonstratie en veel meer esthetische demonstraties.

1 miljoen euro voor fase drie

Het geld gaat integraal naar het Amerikaanse fonds SLC6A1 Connect van de Amerikaanse Amber Freed, die ook een kind met hetzelfde syndroom heeft. “Het syndroom werd nog niet lang geleden ontdekt en nog maar sinds 2017 wordt er echt onderzoek gedaan”, weet Leyla. “Freed kon op tien maanden tijd 1,2 miljoen dollar inzamelen en hierdoor werd fase twee, waarbij therapie op muizen getest werd, afgerond. Nu zoeken ik en de ouders van de zestig andere kinderen die wereldwijd aan hetzelfde syndroom lijden minstens één miljoen euro voor fase drie. In deze fase wordt de gentherapie aangepast aan het menselijk lichaam. Alle ouders staan in contact via een Facebookgroep, via WhatsApp en we mailen en bellen elkaar ook. Ooit zullen we elkaar ook ontmoeten.”

Beter leven

Bij het zeldzame syndroom ontbreekt een bepaald eiwit in de hersenen of werkt het niet goed. “En het eiwit zorgt ervoor dat het brein tot rust kan komen”, verklaart Vardar. “Het syndroom geeft aanleiding tot epilepsie, ADHD, ontwikkelingsstoornissen, autisme en psychische stoornissen. Axl heeft bijvoorbeeld honderden aanvallen van epilepsie per dag die niet altijd zichtbaar zijn. Daardoor ontwikkelt hij heel traag. Als elfjarige is het voor hem bijvoorbeeld een hele opgave om zijn veters te strikken. Motorisch is hij echt wel in orde, maar zaken aanleren, omgaan met anderen en zelfstandig zijn lukken niet goed. Hij neemt nu dagelijks zes pillen, maar door de therapie zou hij zich normaal kunnen ontwikkelen zonder de medicijnencocktails. Als dat voor hem en andere kinderen zou kunnen lukken moeten we er als ouders echt wel voor gaan om dat geld bij elkaar te krijgen.”