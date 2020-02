Vroeger en nu: de Onze-Lieve-Vrouwkerk in O.L.V.-Lombeek Tom Vierendeels

18 februari 2020

Roosdaal In de fusiegemeente Roosdaal blijft het nog altijd landelijk wonen, maar de verschillende deelgemeenten ondergingen in de loop van de geschiedenis een hele metamorfose. In de reeks ‘vroeger en nu’ vergelijken we de dorpjes en gebouwen van weleer met de huidige situatie. Vandaag in beeld: een foto met zicht op de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.

Op het historisch beeld zien we een knaap die zich heeft moeten overgeven aan de zware ‘hoensjelberg’, maar nog centraler valt de Onze-Lieve-Vrouwkerk in het centrum van ‘Onze-Lieve-Vra-Loemek’ op. Het gaat om een vroeggotische kerk uit de dertiende of veertiende eeuw. “Een onwaarschijnlijk mooie kerk voor zo’n klein dorpje”, zegt heemkundige Walter Evenepoel van Erfgoedvereniging Roosdaal. “Het was vroeger een echt bedevaartsoord. Dat kwam vooral omdat de toenmalige pastoor ‘zijne winkel heel goed heeft kunnen verkopen’. Er was zelfs een boekje met alle mirakels die er plaatsvonden.” En die mirakels gingen ver. “Zo was er bijvoorbeeld een Spaanse soldaat wiens hoofd werd afgehakt”, weet Evenepoel. “Maar het hoofd werd opnieuw op het lichaam gezet en de Spanjaard ging fluitend de kerk uit.”

Mirakelretabel

In de kerk vinden we het schitterende retabel met Tonelen uit het leven van Maria (1512-1516). “Echt een van de topstukken van de Brabantse beeldhouwersschool uit het midden van de zestiende eeuw, de tijd van Bruegel”, weet Evenepoel. “Ook hier hangt een opmerkelijk verhaal aan vast. Tijdens een plundering van de kerk werd het retabel ‘s nachts meegenomen naar een boerderij in Eizeringen. De boerderij brandde volledig plat, maar alleen de schuur waarin het retabel stond bleef overeind. Dit is ook een van de mirakelen verbonden aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk.”

Orgel

“Achter de kerk werd ook een renaissance deel gezet en vervolgens een lelijke sacristie”, gaat het verder. “Gelukkig verdween die laatste. Tijdens de barokperiode werd ook een orgel van Jean-Baptiste Goynaut in de kerk gebouwd.” Zowel het orgel als het retabel lokken tegenwoordig nog veel toeristen naar de kerk in het centrum van de ‘Mooiste Gemeente van Vlaams-Brabant’.