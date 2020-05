Vrijwilligers starten woensdagnamiddag met verdeling mondmaskers in Roosdaal Tom Vierendeels

20 mei 2020

14u15 0 Roosdaal Vrijwilligers starten deze namiddag met het verdelen van de mondmaskers onder de inwoners van Roosdaal. Gemeentepersoneel is al twee dagen aan de slag met het juiste aantal maskers per woning in enveloppen te steken.

“Gisteren maakten personeel al een groot deel van de enveloppen klaar”, liet de gemeente woensdag op Facebook weten. “Deze voormiddag worden de laatste enveloppen gevuld.” De maskers zelf, die via Think Pink werden aangekocht, werden maandag en dinsdag door het gemeentepersoneel opgehaald in Brugge. Maandag ging het al om een lading van 9.800 maskers. “Vanaf deze namiddag gaat een grote groep vrijwilligers op stap om de mondmaskers in de brievenbussen te verdelen.”