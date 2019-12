Voorzitterschap voor enig oppositieraadslid die dat haalde stopt: "Blij dat ik eindelijk meerderheid en oppositie heb kunnen verzoenen” Tom Vierendeels

20 december 2019

08u44 0 Roosdaal Dirk Evenepoel (Roosdaal Anders) heeft gisteravond voor de laatste keer de Roosdaalse gemeenteraad voorgezeten. Een uniek jaar, want nergens anders in Vlaanderen is een oppositieraadslid voorzitter van de gemeenteraad. “Ik wilde meerderheid en oppositie deze legislatuur eindelijk laten verzoenen en laten samenwerken in het belang van deze gemeente. Als voorzitter is mij dit gelukt”, blikt hij tevreden terug. “Nu kan ik eindelijk oppositie voeren, al heb ik daar wel mijn eigen idee over.”

“CD&V is veel te lang aan de macht geweest waardoor het veranderen van het oude denkpatroon nog enige tijd al kosten, maar we zijn dit jaar de goede richting opgegaan”, zegt Evenepoel, die dit jaar meerderheid en oppositie wilde verzoenen. “Dat is ook aan CD&V te danken omdat ze mij die kans uiteindelijk hebben gegeven.” Het was vooraf afgesproken dat Evenepoel van burgerbeweging Roosdaal Anders de rol van gemeenteraadsvoorzitter voor een jaar op zich zou nemen. “Binnen meerderheidspartij CD&V was niet iedereen daarvoor te vinden”, zegt hij. “Maar na goede gesprekken met hun voorzitter Yves Bastaerts konden we een compromis sluiten: ik werd voor een jaar voorzitter.” Vanaf januari zal raadslid Koen Muyldermans (CD&V) de fakkel overnemen. “Het moest vooral een signaal zijn”, verduidelijkt Evenepoel. “Een stap in de richting van een samenwerking over de partijgrenzen heen. Ik was dat gekibbel in de gemeenteraad beu. We zijn een heel stuk vooruit gegaan op de weg die ik voor ogen had: als volwassen mensen praten over de gemeente. Ondanks eigen meningen en standpunten verliep alles in een gemoedelijke sfeer en was er vriendschap aanwezig. Vrijwel iedereen schiet met elkaar op en na de gemeenteraad kunnen we samen een pint gaan drinken. We bekijken elkaar nu meer als een compagnon de route.”

Luisterbereidheid

Een mooi verbeeld haalt Dirk uit een van de eerste gemeenteraden. “Groen kwam met een voorstel over een klimaatplan op de proppen”, legt hij uit. “Dat was hun van bovenaf opgedragen en was dus helemaal niet op maat van Roosdaal opgesteld. CD&V wilde het al bij voorbaat afschieten omdat het van de oppositie kwam. Als voorzitter heb ik voorgesteld om een commissie te laten samenkomen en het klimaatplan aan te laten passen op maat van Roosdaal. We vergaderden daarover en nadien werd het goedgekeurd door de gemeenteraad.” Voor Dirk gaat het dus vooral over de toegenomen luisterbereidheid van CD&V. “Dat is al enorm belangrijk”, verklaart hij. “Het is niet de bedoeling om elkaar continu stokken in de wielen te steken. Er is veel meer overleg tussen meerderheid en oppositie en zo worden sommige voorstellen van oppositie eindelijk aanvaard of zelfs opgenomen in de meerjarenplanning. De geest van de gemeenteraad en de CD&V-fractie is gewijzigd en ik ben er van overtuigd dat dit de komende jaren zal blijven.”

Transparant

“Ik was graag voorzitter, maar ik kijk nu met grote verwachting uit naar de rol die op mij wacht”, besluit hij. “Voor mij is oppositie voeren evenwel niet gelijk aan alles van de meerderheid afbreken. We moeten zaken samen realiseren. Ik snap en aanvaard bovendien dat CD&V een meerderheid heeft en dus alsnog beslist, maar ze luisteren nu toch al eens. Daarnaast ben ik overtuigd dat de meerderheid transparanter naar de buitenwereld moet zijn over zaken waarmee ze bezig zijn of die ze willen realiseren. Open kaart spelen met de burger en die betrekken bij de plannen is heel belangrijk. Ook mooie projecten blijven hierdoor soms onder de radar.”