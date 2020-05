Voorlopig nog geen duidelijkheid over levering mondmaskers Tom Vierendeels

08 mei 2020

17u48 2 Roosdaal Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over de levering van de door Roosdaal bestelde mondmaskers. De bestelling gebeurde via Think Pink, maar die zijn voorlopig nog niet aangekomen. Mogelijk zal dat binnen twee weken het geval zijn.

Het gemeentebestuur kondigde 23 april aan dat het alle inwoners van de gemeente zal voorzien van een herbruikbaar en gecertificeerd mondmasker. Via vzw Think Pink gebeurde een bestelling van 12.000 mondmaskers waardoor tachtig procent van de opbrengst naar borstkankeronderzoek gaat. Maar voorlopig is er nog geen nieuws over de verdeling. “Hopelijk worden die geleverd in de week van 18 mei”, zegt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Door de enorme vraag naar mondmaskers is het nog wachten. Eens we de maskers in ons bezit hebben zullen medewerkers en een groep vrijwilligers ingezet worden om alles zo snel mogelijk te verdelen. Elke inwoner ouder dan drie jaar krijgt het stoffen mondmasker in de brievenbus.”

