Voetweg tussen Kattem en begraafplaats Strijtem opnieuw toegankelijk Tom Vierendeels

10 augustus 2019

18u19 4 Roosdaal De gemeente heeft de voetweg tussen Kattem en de begraafplaats van Strijtem opnieuw opengesteld. Die gaat gedeeltelijk over een weide met koeien en was op die locatie versperd, maar dat is dus nu niet meer het geval.

Als je vanaf Kattem komt start de weg in de Benedenstraat. Net naast de laatste woning moet je de trapjes naar beneden gaan en vervolgens leidt de weg je tot naast het kerkhof van Strijtem in de Lostraat. Onderweg moeten wandelaars wel een stuk door een weide met koeien. “En daar was sinds enige tijd een onderbreking van de weg”, verduidelijkt burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Op beide punten waar het wegje uitgeeft op de weide staan molens. Die werden door de landbouwer gesloten omdat hij vreesde dat zijn koeien gingen ontsnappen.”

Wandeling

Het waren de mensen van de Kattemse afdeling van erfgoedvereniging Rausa die de kat de bel aanbonden. Op 18 augustus organiseren ze een grote wandeling langs vijftien historische locaties in Kattem en onmiddellijke omgeving. “En dan wordt die bewuste voetweg aangedaan”, weet Goossens. “Daarom vroegen we Pro Natura om alles serieus op te kuisen en onze eigen arbeiders herstelden de twee molens. De landbouwer stelden we gerust dat zijn koeien niet zullen ontsnappen. Hierdoor is er dus opnieuw een verbindingsweg tussen Kattem en de begraafplaats van Strijtem. Enkele overhellende palen van de omheining zullen mogelijk wel nog aangepakt worden door de landbouwer zelf.”