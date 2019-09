Vlaamse kermis met optredens en geuzebar aan parochiezaal in Kattem Tom Vierendeels

19 september 2019

16u38 1 Roosdaal ‘Team Kattem’ organiseert nu zaterdag 21 september een Vlaamse kermis aan de Kattemse parochiezaal. Naast verschillende spelen waarbij prijzen te winnen zijn vinden er ook optredens plaats en dj-workshop voor kinderen.

De Vlaamse kermis start om 14 uur met de wijding van de nieuw ontworpen vlag van het gehucht door kersvers pastoor Kris Van Den Bossche waarna burgemeester Wim Goossens (CD&V) de kermis zal openen. Tussen 15.30 uur en 21 uur vinden optredens plaats van Walter en Dirk Evenepoel en ‘de Flor’, de Croony Rockers met de Skaj, Jens De Geyter en The Mates met Hedwig Demesmaeker. Zij brengen vooral de populaire muziek uit de jaren zeventig en tachtig. Vanaf 21.30 uur leert dj Bart de jongeren de kneepjes van het vak tijdens een workshop dj’en.

Doorlopend kunnen spelletjes gespeeld worden waaronder ook bakschieten waarbij braadkippen gewonnen kunnen worden. Met onder andere ijs van de Smulhoeve, pensen en een geuzebar wordt gedacht aan de hongerigen en de dorstigen. Alle activiteiten gaan door in en aan de parochiezaal van Kattem in de Abeelstraat. In de Keistraat, zo’n 150 meter verder, wordt parking voorzien.

“Hopelijk kunnen we op deze manier een mooie traditie opstarten” zegt Eric Brion. “Kattem was vroeger een echte wijk waar iedereen elkaar kende. Wij willen dat dit opnieuw zo wordt en hopen dus dat ook de ‘nieuwe Kattemnaars’ met ons komen feesten, maar ook de mensen van buiten Kattem en Roosdaal zijn natuurlijk welkom.”