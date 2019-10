Vlaams minister Demir (N-VA) moet zich buigen over vergunning van De Doncker Tom Vierendeels

13 oktober 2019

16u42 4 Roosdaal Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet zich buigen over de vergunning van bouwmaterialen De Doncker. De provincie weigerde na een beroep de omgevingsvergunning toe te kennen. Ook het parket is bezig met de zaak. De firma diende intussen zelf beroep in bij de minister. Het is nu wachten op een beslissing terwijl intussen ook een dwangsom werd opgelegd.

Bouwmaterialen De Doncker is verplicht om de activiteiten op de site langs de Nieuwe Kaai stop te zetten en daarbij werd ook een dwangsom opgelegd. Dat is een bestuurlijke maatregel die op 19 augustus van dit jaar werd opgelegd door het Vlaams departement Omgeving. “De exploitant is bevolen om onmiddellijk maatregelen te nemen voor het stopzetten van de niet-vergunde inrichting”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerder bij het departement Omgeving. “Het bedrijf kreeg daarvoor een termijn van zestig dagen. Tegen die beslissing stelde het bedrijf een ontvankelijk beroep in bij de bevoegde Vlaamse minister. Momenteel is er nog geen uitspraak over het ingestelde beroep. Het beroep schorst de bestuurlijke maatregel niet. Hoeveel die dwangsom bedraagt kunnen we net als meer details over het dossier niet geven aangezien de minister nog een uitspraak moet doen.”

Natuurgebied

De vergunning die De Doncker kwijtspeelde is er een voor de opslag, productie en verkoop van bouwproducten en een betoncentrale. “Het college van burgemeester en schepenen verleende die vergunning op 12 november vorig jaar voor een termijn van 2 jaar”, verklaart Borgmans. “Hiertegen werd beroep ingediend en de deputatie van Vlaams-Brabant weigerde op 2 mei de vergunning. Dit omdat een groot deel van de bedrijfsactiviteiten zich in natuurgebied situeren. De geweigerde vergunning geldt voor alle ingedeelde inrichtingen en activiteiten van de onderneming. De Afdeling Handhaving stelde in juni de niet-vergunde exploitatie vast. Dit gaat om een milieumisdrijf waarvoor begin juli een proces-verbaal werd opgesteld en werd overgemaakt aan het parket.”

Technisch dossier

Manager Frank Beeckman wenst zelf niet dieper in te gaan op de kwestie. “Het gaat om een zeer technisch dossier waarin we ons door een adviseur laten bijstaan”, luidt het. “Omdat ik vrees daardoor dingen te zeggen die verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden geven we verder geen commentaar hierover. Wat ik wel wil zeggen is dat we ons altijd schikken naar overheden en instanties en zelf niet zeggen hoe het moet gebeuren. Wat niet mag gaan we ook niet doen en we doen ons best alle regels na te leven. We zitten hier al zeker sinds 1910 en de buren hebben we nooit in het harnas willen jagen.”

GECORO

De vergunningskwestie was ook stof tot discussie op de gemeenteraad van september waar de samenstelling van de GECORO behandeld werd. De GECORO is een orgaan dat advies geeft over plannen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. Deskundigen zetelen in het orgaan, maar ook mensen uit maatschappelijke geledingen zoals bijvoorbeeld werknemers, werkgevers, zelfstandigen en lokale natuurverenigingen. Een van de leden is An Beeckman, zaakvoerster van De Doncker en zus van Frank. Zij vertegenwoordigd de werknemers en zelfstandigen. “Dit is de zaakvoerder van een firma die zelf alle regels naast zich neerlegt”, sprak Dirk Evenepoel van Roosdaal Anders. “Nogal dubbel dat er in de raad afspraken gemaakt worden die ze dan ook zelf moet volgen.” Groen deelde deze bezorgdheid met Roosdaal Anders. “An is al twaalf jaar lid van de GECORO en is al die tijd een zeer constructief lid geweest die goed werk leverde”, sprak burgemeester Wim Goossens (CD&V). “Stel dat we haar weigeren: wie moeten we dan in de plaats nemen? Zij heeft ook ervaring op vlak van ruimtelijke ordening en ze zijn momenteel ook bezig met het rechtzetten van de overtreding.”