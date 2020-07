Vlaams Belang Roosdaal wil met nieuw bestuur hegemonie CD&V doorbreken Tom Vierendeels

02 juli 2020

14u05 2 Roosdaal De Roosdaalse afdeling van het Vlaams Belang maakt een doorstart met een vernieuwd bestuur. De partij zegt op deze manier klaar te zijn om in 2024 de decennialange macht van CD&V te doorbreken. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans zette de doorstart van de afdeling op de rails.

Nadat het Vlaams Blok in Roosdaal in 2000 één zetel binnenhaalde haalde het Vlaams Belang met Geert Vander Roost en Veerle Van Houtem in 2006 twee verkozenen. Het was meteen het hoogtepunt van de laatste twintig jaar, want noch in 2012, noch in 2018 werden er zetels behaald. Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 26 mei 2018 werd Vlaams Belang met 21,2 procent dan wel de tweede grootste partij in Roosdaal. “En dat resultaat uit zich in het aantal kandidaturen voor het nieuwe afdelingsbestuur”, zegt Slootmans, ook gemeenteraadslid in Beersel.

Gerard Van Noten, die al een tiental jaar de kar trekt, behoudt de voorzittershamer. Ondervoorzitter wordt de 38-jarige Stijn Bacqué en Shaun Van Noten wordt secretaris. Verder wordt Marie-Rose Geldof penningmeester. De jonge Diederik Aelbrecht wordt de organisatieverantwoordelijke van de afdeling. Andere bestuursleden zijn Steven Van Liedekerke, Jelle Reychler en Alan Serkijn.

Toekomst

“Het Roosdaalse afdelingsbestuur is van plan definitief door te breken op lokaal niveau en zet zijn horizon op 2024”, verduidelijkt Slootmans. “Roosdaal is één van de gemeenten waar onze partij een aanzienlijke winstmarge heeft. Enerzijds waren er de sterke uitslagen van de parlementsverkiezingen, maar de demografische indicatoren komen ook in Roosdaal op rood te staan. Eén op vijf kinderen dat in Roosdaal wordt geboren komt uit een gezin waar thuis geen Nederlands wordt gesproken. De nefaste verstedelijkingstendensen die we eerder in de 19 randgemeenten zagen, stellen we nu ook vast in het diepere Pajottenland. De verbrusseling en de daarbij horende immigratieproblemen lijken zich via de Ninoofsesteenweg steeds verder te intensifiëren in het glooiende Roosdaal. Alleen al op het vlak van onderwijskwaliteit, maar ook op het vlak van verenigingsleven en Vlaams karakter zijn de gevolgen uiterst nefast.”

“Wij zijn vast van plan om de christendemocratische almacht te doorbreken”, besluit Slootmans. “Na decennia CD&V-bestuur is er nood aan een frisse wind in Roosdaal.”