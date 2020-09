Vlaams Belang Roosdaal houdt zwerfvuilactie Amber Gys

10 september 2020

15u02 1 Roosdaal Vrijdag 4 september heeft de lokale afdeling van het Vlaams Belang een zwerfvuilactie uitgevoerd in heel Roosdaal.

Normaal wordt deze actie jaarlijks uitgevoerd door verschillende organisaties van de gemeente bij initiatief van de plaatselijke WBE, maar gelet op de coronamaatregelen was dat dus niet mogelijk. “Wij danken hierbij de technische dienst van de gemeente Roosdaal die in opdracht van de schepen van Milieu, ons de nodige logistieke steun verschaft heeft”, klinkt het bij de partij. “Er werd toch heel wat vuil opgehaald door een ploeg van zeven mensen die er hun vrijdagnamiddag en -avond voor over hadden. Wij doen dan ook een oproep aan alle inwoners om nauwlettend te vermijden dat er nog zwerfvuil in onze mooie natuur terechtkomt. Onze prachtige gemeente verdient wel beter.”