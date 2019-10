Villa Molenhof start samen met gemeenten Roosdaal en Liedekerke netwerkplatform voor Pajotse ondernemers Tom Vierendeels

02 oktober 2019

12u41 0 Roosdaal Villa Molenhof heeft samen met de gemeenten Liedekerke en Roosdaal een netwerkplatform voor ondernemers opgericht. Bedoeling is om bedrijfsleiders en ondernemers uit het Pajottenland kwaliteitsvolle lezingen aan te bieden met sprekers van beroepsorganisaties.

Hans Veirman, zaakvoerder van Villa Molenhof, richtte de vzw op samen met de voormalige Liedekerkse burgemeester Luc Wynant, Roosdaals schepen voor Economie Johan Van Lierde en de Liedekerkse gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe. “Samen met de gemeenten Roosdaal en Liedekerke stelden we vast dat een netwerkplatform voor ondernemers en bedrijfsleiders bij ons ontbreekt”, legt Veirman uit. “Daarom hebben we met ons vier dit initiatief uit de grond gestampt. We hebben niet de ambitie een businessclub te zijn, maar willen kennis laten delen door ondernemers en ze mogelijkheid geven om te netwerken. Onze ambitie is om twee keer per jaar een grote meeting te organiseren met kwaliteitsvolle lezers, maar we zullen ook flashmeetings organiseren in samenwerking met beroepsorganisaties. De thema’s zullen dan over economie of fiscaliteit gaan, wat ondernemers uiteraard ten goede komt.”

Een eerste lezing vond nu al plaats in uitvalsbasis Villa Molenhof. Een negentigtal ondernemers en bedrijfsleiders uit voornamelijk Liedekerke kwamen luisteren naar journalist Rik Van Cauwelaert, VBO-topman Pieter Timmermans en marketing specialist Jan Callebaut. Zij hadden het over het nu verder moet met ondernemingen bij de politieke onzekerheid.