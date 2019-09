Vierde Roosdaalse Seniorenweek met The New Flamingo’s en een bingonamiddag Tom Vierendeels

27 september 2019

17u20 2 Roosdaal De vierde Roosdaalse Seniorenweek wordt zondag feestelijk ingezet met een brunch. In de loop van volgende week vinden nog tal van activiteiten plaats zoals een initiatie elektrisch fietsen en een bingonamiddag.

De Roosdaalse Seniorenweek wordt zondag 29 september afgetrapt met een brunch en een wandeling in zaal De Kluis in Ledeberg. Inschrijven hiervoor is helaas niet meer mogelijk. Op 1 oktober is iedereen wel welkom in en rond GC Het Koetshuis voor een initiatie elektrisch fietsen. Die vindt tussen 14 uur en 17 uur plaats en gebeurt in samenwerking met Veloo.

Op 3 oktober is iedereen welkom in woon- en zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw in de Gasthuisstraat in Roosdaal voor een bingonamiddag. Deze gaat door tussen 14 uur en 17 uur en is volledig gratis. Afgesloten wordt er op 6 oktober met een taart- en koffienamiddag in het ontmoetingscentrum van Borchtlombeek tussen 14 en 18 uur. Beste danspasjes kunnen bovengehaald worden bij een optreden van The New Flamingo’s.