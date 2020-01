Vier maanden hinder door werken in Omer de Vidtslaan (en geen jaar zoals VLAIO schreef) Tom Vierendeels

13 januari 2020

17u50 0 Roosdaal Verschillende handelaars in de Omer de Vidtslaan kregen een brief in de bus waarin melding wordt gemaakt van nutswerken die tot mei 2021 zullen duren. Ze kunnen hiervoor een hinderpremie aanvragen. Het blijkt nu evenwel om een vergissing te gaan. “De werken starten eind januari en zullen een viertal maanden duren”, luidt het bij De Watergroep.

“Het klopt dat er een geautomatiseerde brief met foutieve informatie verstuurd werd door VLAIO”, zegt Raissa Verstrynge, woordvoerster bij De Watergroep. VLAIO is het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid en beheert onder meer de hinderpremies die handelaars kunnen aanvragen bij wegenwerken. In de brief werd opgenomen dat de wegenwerken in de Omer de Vidtslaan en Kapellestraat tot mei 2021 zullen duren. Ook de gemeente liet intussen weten dat het om een fout gaat. “De informatie in de brief is blijkbaar gebaseerd op voorlopige gegevens”, vervolgt Verstrynge. “De Watergroep zal deze week nog bewonersbrieven uitdelen met concrete informatie voor de bewoners.”

Vier maanden

Schepen Emmanuel De Béthune (CD&V) laat weten dat de werken zich situeren in de Kapellestraat en op het stuk Omer de Vidtslaan tussen het kruispunt met de Tenzuivenestraat en garage Jean-Claude. “De waterleidingen in beide straten worden vervangen”, verduidelijkt Verstrynge. “De werken gaan normaal gezien op maandag 27 januari van start en zullen vermoedelijk een viertal maanden duren.” Volgens de gemeente zullen de werken maar een viertal weken in beslag nemen, maar die informatie klopt niet volgens De Watergroep.

Beurtelings afsluiten

De hinder voor het verkeer valt nog af te wachten. Volgens de gemeente zal enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten en wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer. “We zullen telkens maar een kant afsluiten zodat straten nooit volledig dicht zijn”, besluit Verstrynge. “Op de dagen dat er koppelingen vervangen worden zullen sommige bewoners een dag geen water hebben. Zij zullen persoonlijk verwittigd worden.”