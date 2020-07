Verschillende Vlaamse vlaggen gestolen in Pamel: “Dit is de wereld op zijn kop” Amber Gys

12 juli 2020

16u01 0 Roosdaal Op bepaalde straten in Pamel (Roosdaal) verdwenen afgelopen zaterdag, op de Vlaamse feestdag, enkele Vlaamse vlaggen. De N-VA-afdeling van Roosdaal heeft ondertussen de eigenaars wiens vlag gestolen werd, opnieuw met eentje bevoorraad.

De Vlaamse feestdag van 11 juli is in Pamel niet onopgemerkt voorbij gegaan. Onder andere op de Gasthuisstraat meldden enkele mensen dat hun Vlaamse vlag plotseling verdwenen was. Op andere plaatsen in de gemeente werd zowel de vlag en de mast meegenomen. Volgens de lokale N-VA-afdeling gaat het om diefstal en is dat zeker niet te tolereren. “We gingen zaterdag rond met gele rozen aan alle huizen die onze Vlaamse vlag buiten hadden gehangen”, zegt Linda Van Den Eede, voorzitster van N-VA Roosdaal. “We hadden 300 rozen en die zijn nu allemaal uitgedeeld. De mensen wiens vlag gestolen werd, hebben we een nieuwe gegeven.”

Overtuiging verderzetten

Ook Klaas Slootmans, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang en gemeenteraadslid in Beersel, is niet te spreken over het plots verdwijnen van de vlaggen. “Ik vind het beneden alle peil dat het uithangen van de Vlaamse Leeuw in Vlaanderen als controversieel wordt gezien”, aldus Slootmans. “Dergelijke georkestreerde acties komen meestal uit linkse hoek, dat is al jaren zo. De Turkse, de Marokkaanse of de Congolese vlag uithangen moet blijkbaar kunnen, maar wanneer onze eigen gemeenschapsvlag uithangt, staan bepaalde figuren ter linkerzijde op hun achterste poten. Dat is de wereld op zijn kop. Het sterkt ons alleen maar in onze overtuiging de identiteitsstrijd voor Vlaamse ontvoogding meer dan ooit verder te zetten.”