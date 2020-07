Verschillende straten zonder water door een waterlek Tom Vierendeels

01 juli 2020

18u31 12 Roosdaal Zeventien straten in Roosdaal zitten momenteel zonder leidingwater ten gevolge van een lek. Bij sommige inwoners kan het ook om verminderde waterdruk gaan. Hoe lang de hinder nog gaat aanhouden is niet duidelijk.

Als gevolg van een lek is er momenteel sprake van een storing met het leidingwater in Roosdaal. Volgens De Watergroep zitten de Lombeekstraat, Korte Kamstraat, Keistraat, Hoogstraat, Lombaardstraat, Kapellestraat, Kalvarieberg, Dalemweg, Profetenstraat, Kleine Lostraat, Zevenbeukenstraat, Reigersbaan, Heidestraat, Schilder Evenpoelstraat, NIeuwebosweg, Kattemstraat en de Hazeveldweg momenteel zonder water. Er is ook sprake van verminderde waterdruk. Wanneer de hinder van de baan zal zijn is nog niet duidelijk. “We doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen”, laat De Watergroep op haar website weten. “Onze excuses voor de tijdelijke hinder.”