Vanavond gaat Roosdaal Zomert van start met een optreden van BOROKOV aan Het Koetshuis Tom Vierendeels

04 juli 2019

15u26 0 Roosdaal De zomer in Roosdaal start vanavond aan GC Het Koetshuis met de eerste Roosdaal Zomert, een reeks van vier gezellige zomeravonden met optredens. Vanavond zijn de jongens en meisjes van Chiro Amigo’s Pamel gastheren- en vrouwen. Zij bieden nacho’s aan terwijl BOROKOV het beste van zichzelf geeft op het podium.

Vanaf 21 uur kan er gedanst worden op de balkantonen van BOROKOV uit Dilbeek. Vorige zomer stonden ze nog op Couleur Café en Pukkelpop, vanavond dus te bewonderen aan Het Koetshuis. Met blaasinstrumenten, een mobiele gitaar, een drumstel en een trekzak zullen verschillende klassiekers uit de balkan voor voldoende ambiance zorgen.

Gastheren en -vrouwen van de eerste van vier zijn dus de leden van Chiro Amigo’s Pamel. In hun tent serveren ze nacho’s en sangria. Ook JH Splinter is geopend en ook daar kan voldoende drank gevonden worden. Wie naar iets steviger op zoek is om te eten kan terecht in Eetcafé Pajot Begot. Iedereen is welkom vanaf 20 uur.

De volgende avonden van Roosdaal Zomert staan gepland op 11 juli met De Ark van Noë en Wijsneus, Vinegar Six & the Horny B’s komen langs op 22 augustus en op 29 augustus wordt er afgesloten met een afterwork.